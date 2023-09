Kontrolle im Hauptbahnhof soll Reisenden gutes Gefühl geben

Bochum. Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Bochum, 356 Personen werden kontrolliert. Die Aktion soll das Sicherheitsgefühl von Bürgern und Reisenden stärken.

Bei einem Schwerpunkteinsatz im und rund um den Hauptbahnhof Bochum kontrollierten Polizei und Partner am Mittwoch 356 Menschen. Dabei fanden sie kleine Mengen Drogen und vereitelten einen Diebstahl.

Polizei kontrolliert am Hauptbahnhof Bochum 356 Personen

Der gemeinsame Schwerpunkteinsatz von Polizei Bochum, Bundespolizei, Ordnungsamt und Bogestra lief am Mittwoch (20.) von 13 bis 21 Uhr. Polizisten und Kontrolleure waren nach eigenen Angaben dabei nicht nur rund um den Hauptbahnhof unterwegs, sondern auch am Buddenbergplatz, in Kortumpark und Bermudadreieck sowie an den S-Bahnhöfen Bochum-West und Bochum-Langendreer.

Insgesamt seien 356 Personen überprüft und drei Platzverweise erteilt worden, heißt es. Bei einem 17-Jährigen fanden die Beamten je eine geringe Menge Marihuana und Haschisch. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ebenso ein 20-jähriger aus Herne, der in seiner Hosentasche ein Tütchen Marihuana hatte.

Gestohlenes Handy mit Hilfe einer App geortet

Am Nachmittag stellten die Polizisten eine 40-Jährige, welche wenige Minuten zuvor ein Smartphone in einer Toilettenanlage entwendet haben soll und anschließend den Bahnhof verließ. Die 19-jährige Geschädigte ortete ihr Mobiltelefon mit Hilfe einer App. Nach anfänglichem Leugnen des Diebstahls händigte die Frau das Telefon schließlich aus.

„Der gemeinsame Einsatz trug zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger sowie der Reisenden bei“, lautet die Bilanz der Polizei. Weitere Einsätze seien geplant.

