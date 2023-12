Bochum-Langendreer. Der Weihnachtsmarkt in Bochum zieht Besucher aus der ganzen Stadt an. Doch einmal im Advent gibt’s ernsthafte Konkurrenz: in Langendreer.

Am Tag vor dem zweiten Advent wird es immer voll auf der Alten Bahnhofstraße in Bochum-Langendreer. Dann findet im „Dorf“ zwischen Marktplatz/Hauptstraße und Ovelacker Straße traditionell der Weihnachtsmarkt statt. Wohl der einzige Tag im Advent, an dem der „große“ Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ernsthafte Konkurrenz erhält. Denn nach Langendreer zieht es für gewöhnlich Tausende Besucher.

Konkurrenz für Weihnachtsmarkt Bochum – zumindest für einen Tag

Davon geht das Weihnachtsmarktteam, bestehend aus Vertretern der evangelischen Gemeinde Langendreer und dem Stadtteilverein „Langendreer hat’s“, auch jetzt wieder, am Samstag, 9. Dezember, fest aus. „Der Weihnachtsmarkt wird von vielen Menschen genutzt, sich wiederzusehen und sich auszutauschen. Das Miteinander ist uns ein sehr großes Anliegen“, so Karsten Höser aus dem Vorstand von „Langendreer hat’s“. Es ist die nunmehr 17. Auflage.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt um 11 Uhr durch das Glockengeläut der Christuskirche. Bis 18 Uhr können die Besucher über die Straße schlendern, sich die Stände anschauen und viele Bekannte treffen. Mit der Christuskirche im Zentrum gibt es zwischen Hauptstraße und Ovelacker Straße wieder ein buntes Treiben mit fast 60 Standangeboten von überwiegend Langendreerer Vereinen, Initiativen, Einrichtungen, Geschäfts- und Privatleuten.

Erstmalig in diesem Jahr wird beim Weihnachtsmarkt eine Betreuung bzw. ein Ort zum Ausruhen für Menschen mit Demenz angeboten. Barbara Crombach von der Alzheimer-Gesellschaft Bochum bietet in Kooperation mit dem Seniorenbüro Ost zwischen 12 und 14 Uhr in den Räumen des Seniorenbüros Ost (Alte Bahnhofstraße 6) einen ruhigen Ort für Menschen mit Demenz an, sodass deren pflegende Angehörige über den Weihnachtsmarkt schlendern können. Für dieses besondere Angebot können sich Interessierte vorab anmelden, unter der Nummer der Alzheimer-Gesellschaft Bochum (Tel. 0234 33 77 72).

Das Weihnachtsmarktprogramm in der Christuskirche, organisiert von Wilfried Geldmacher, beginnt um 11 Uhr und wird gestaltet vom Kindergarten Arche Noah, von Lehrern und Schülern der Musikschule Bochum-Ost, von „Chornetto“ und dem Unterstufenorchester der Lessing-Schule. Parallel zum Kulturprogramm stellt der Langendreerer Künstler Jürgen K. Große wieder eine Auswahl seiner Arbeiten in der Christuskirche aus, ergänzt um das literarische Angebot der Autoren Klaus und Peter Märkert sowie Ingo Munz.

Zwischen 14 und 16 Uhr erfreut der Nikolaus die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt mit kleinen Geschenken.

