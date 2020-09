Kommunalwahl in Bochum: Jugendliche befragen mit Politiker

Ganz im Zeichen der Kommunalwahl am Sonntag (13. September) haben sich 60 jugendlichen Teilnehmern mit ihren Vorstellungen zur eigenen Zukunft in Bochum beschäftigt.

Bochum. Bei der jugendpolitischen Sportschau haben sich junge Bochumer mit der Zukunft der Stadt beschäftigt. Auch OB-Kandidaten kamen zur Veranstaltung.

Zum nunmehr vierten Mal lud die Sportjugend Bochum zu ihrem traditionellen jugendpolitischen Sportschau in der Jahrhunderthalle 1 ein. Ganz im Zeichen der Kommunalwahl am Sonntag (13. September) haben sich 60 jugendlichen Teilnehmern mit ihren Vorstellungen zur eigenen Zukunft in Bochum beschäftigt. Durch die Veranstaltung führten Lukas Blondeel und Pamela Ziesche von der Sportjugend.

60 junge Bochumer haben an der jugendpolitischen Sportschau in der Jahrhunderthalle 1 teilgenommen. Foto: Sportjugend

„Wir sind beeindruckt von dem riesigen Engagement der jungen Leute, denn es ist nicht selbstverständlich, sich an einem Freitagnachmittag mit Kommunalpolitik zu beschäftigen“, so Heiko Schneider, Vorsitzender der Sportjugend Bochum. Zur Veranstaltung sind elf politische Gäste gekommen: Thomas Eiskirch und Burkart Jentsch (beide SPD), Christian Haardt (CDU), Felix Haltt und Luisa-Maximiliane Pischel (beide FDP), Amid Rabieh (DIE LINKE), Sebastian Pewny und Raphael Ditthart (beide Bündnis 90/Die Grünen), Günter Gleising (Soziale Liste), Jens Lücking (UWG/Freie Bürger) sowie Dr. Volker Steude (Die Stadtgestalter).

„Die Jugend in Bochum ist politisch interessiert“

Zur Vorbereitung beschäftigten sich die Jugendlichen mit den Problemen in Bochum, ihren persönlichen Zielsetzungen und Argumenten. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem außergewöhnlichen Jahr so viele Jugendliche motivieren konnten, sich einzumischen und mitzumischen. Die Jugend in Bochum ist auf jeden Fall politisch interessiert“, so Ziesche.

