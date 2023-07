Das geschlossene Restaurant Game am Freitag, 30. Juni 2023 in Bochum. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Gastronomie Kneipe am Rathaus nach 24 Jahren dicht: Was passiert nun?

Mitte. Das ehemalige „Game“ am Bochumer Rathaus steht seit knapp einem halben Jahr leer. Der Wirt hat seine Lager an neuer Stelle aufgeschlagen.

Das Schild, weiße Schrift auf rotem Grund, hängt am Willy-Brandt-Platz immer noch: „Game“ steht darauf. Dabei gibt es die Kneipe am Rathaus längst nicht mehr. Wer durch die Fenster schaut, erhascht keinen Blick mehr auf „food and fun“ wie es stets so passend unter dem Restaurantnamen hieß – also Chicken Wings und Burger bei Pubquiz, Junggesellenabschied und Vereinstreffen zum Beispiel.

Schon vor Monaten hat Sebastian Roncero-Helfenbein hier die Segel gesetzt und ein neues Lager aufgeschlagen: Beim Tennisclub am Freigrafendamm. Dort betreibt der erfahrene Gastronom, der zuvor das „Game“ fast 25 Jahre lang bewirtschaftet hat, neuerdings das Clubhaus. Mit umgezogen sind Team und Konzept, nur etwas beschaulicher geht es an der w mit 80 Plätzen und Terrasse zu.

Sanierung der Immobilie am Bochumer Rathaus

Gründe für den Umzug gab es viele: Das veränderte Ausgehverhalten der Bochumerinnen und Bochumer, gestiegene Kosten und schließlich die Sanierung der Immobilie. Roncero-Helfenbein wollte nicht inmitten einer Baustelle bewirten. In einem Abschiedsstatement schrieb er: „Die Immobilie wird in den kommenden Monaten kernsaniert und erweitert. Daher ist leider ungewiss, unter welchen Einschränkungen bzw. ob wir euch überhaupt begrüßen können.“ Deshalb habe man sich entschieden, den Standort nach 24 Jahren zu schließen und dauerhaft nach Altenbochum umzuziehen. Das war Ende 2022.

Übrigens gehörte die Immobilie mehr als 150 Jahre der Familie Hasselkuss, die dort die früher in ganz Bochum bekannte Gaststätte Hasselkuss betrieben hatte. Die alte Gastwirtschaft direkt neben dem Anzeigerhaus war bei dem folgenschweren Bombenangriff auf Bochum am 4. November 1944 total zerstört worden. Hier befand sich auch die erste Braustätte für das später so berühmte Schlegelbier. Erst Jahre später entstand die beliebte Gastwirtschaft an gleicher Stelle neu.

Eigentümerin sucht nun nach einem neuen Mieter

Heute sagt er: „Jetzt habe ich einen sehr netten Vermieter, der Interesse hat, dass Gastronomie stattfindet“, sagt der Wirt. Eine Kegelbahn, wie im alten „Game“, hat er nun nicht mehr – Stammgäste sind trotzdem mitgezogen.

Wie aber geht es mit dem alten Game weiter? Eigentümerin der Immobilie ist die „Ruhr Wohnen GmbH“, eine Immobilienagentur für den An- und Verkauf von Bestandsimmobilien, sowie die Verwaltung von Wohn- und Geschäftshäusern. Ein passender Mieter, der die gesamte Immobilie – unten Gastronomie, oben Büroräumlichkeiten – übernehmen wollte, war eigentlich schon gefunden.

Büroräume auf mehreren Etagen

Der sei aber nun inzwischen abgesprungen, bestätigt auch Maklerin Kathrin Krause von der „Immobilien Gallery“, die mit der Suche nach einem Mieter beauftragt ist. Wer dieser potenzielle Mieter war, erfährt man nicht. Verrate man die Branche oder nähere Details, wisse man sofort, um wen sich handelt, so die Maklerin. Auch Roncero-Helfenbein spricht nur von einem „Riesenunternehmen“.

Auf dem Portal „Immobilienscout“ wird die Immobilie mit „im Herzen der Bochumer Innenstadt“ beworben. Auf den vier Stockwerken stehen zwischen knapp 310 und 510 Quadratmeter zur Verfügung. 2023 soll außerdem die Schaufensterfront im Erdgeschoss mit bodentiefen Fenstern und Glastüren ausgestattet werden.

„Es handelt sich um eine hervorragende Lage“, sagt Maklerin Krause. Gelegen direkt zwischen Rathaus und der Veranstaltungsstätte Christuskirche sei der Standort bestens erreichbar. „Es gibt auch schon einige Interessenten“ versichert sie. Das Objekt sei für klassische Büros geeignet, aber auch für Start-Ups mit ganz anderen Anforderungen. Für eine Etage ist der Mietpreis mit knapp 3500 Euro inseriert.

Cocktails bei Bochum Total Das Team vom Game bleibt weiterhin präsent: In diesem Jahr ist es mit Cocktails bei Bochum Total (6. bis 9. Juli) vertreten. Auch beim Zeltfestival ist die Cocktailbar stets vertreten. Von der neuen Gastronomie kann man sich unter www.clubhaus-bochum.de einen Eindruck verschaffen. Das Exposé zur Immobilie am Willy-Brand-Platz findet sich unter der Objektnummer „1003685#adPkL“ bei Immobilienscout

