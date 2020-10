Knappschaft ist am Mittwoch (7.) vom Warnstreik betroffen

Die Beschäftigten der Knappschaft, hier die Hauptverwaltung an der Köngsallee in Bochum, sind am Mittwoch (7.) zum Warnstreik aufgerufen.

Bochum. Warnstreiks in Bochum. Heute (6.) sind Stadt und Sparkasse betroffen; am Mittwoch (7.) die Knappschaft, am Donnerstag (8). die Bogestra.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erhöht in der Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst den Druck. Sie ruft am Mittwoch (7.) die Beschäftigten der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn See (KBS) zum Warnstreik auf.

Nach Auskunft von Verdi treffen sich die KBS-Mitarbeiter um 7.30 Uhr an der Knappschaftsstraße 1 und werden von dort um 9 Uhr in einem Demonstrationszug in Richtung Pieperstraße 14-28 laufen. Sie werden ganztägig in den Ausstand treten, heißt es.

Drei Warnstreik-Tage in Folge

Nach den ersten kleineren Streikaktionen in der vergangenen Woche intensiviert die Gewerkschaft vor der dritten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern spürbar den Druck. Nachdem in der vergangenen Woche die Stadtwerke, die Bogestra und der USB bestreikt wurden, sind in dieser Woche die Stadtverwaltung und die Sparkasse betroffen (6.), außerdem bleiben die Schulen geschlossen, weil das Reinigungspersonal streikt. Am Mittwoch (7.) folgt der Warnstreik bei der Knappschaft. Für Donnerstag (8.) hat Verdi bereits zu bundesweiten Aktionen im Öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Auch die Bogestra ist davon betroffen. So wie in der vergangenen Woche stellt sie auch am Donnerstag ihr komplettes Transportangebot mit Bussen und Bahnen ein.

Eine dritte und vorerst letzte Verhandlungsrunde zwischen den Arbeitgebern von Bund und der Vereinigung Kommunaler Arbeitgeber (VKA) und Gewerkschaften ist ab dem 22. Oktober geplant.

Die DRV KBS hat bundesweit fast 23.000 Beschäftigte, die 2,1 Millionen Versicherte und 1,7 Millionen Rentner betreuen. Ihre Hauptverwaltung ist in Bochum.

