Knappen in Bochum-Gerthe haben die Krise gut überstanden

Mitglieder des Bergmanns-Kameradschaftsvereins Glückauf Gerthe 1891 erinnern am Mahnmal auf dem Friedhof Gerthe an die Schlagwetterexplosion auf Zeche Lothringen.

Der „Bergmanns-Kameradschaftsverein Glückauf Gerthe 1891 e. V.“ (BKV) überstand die Corona-Pandemie bisher gut. Er nahm nun – in seinem 130. Jubiläumsjahr - wieder seine Traditionsveranstaltungen auf. Mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal auf dem Bezirksfriedhof Gerthe erinnerte er an die 118 Kameraden, die bei der Schlagwetterexplosion auf Zeche Lothringen am 8. August 1912 ums Leben kamen.

Verein aus Bochum-Gerthe unterstützt Hinterbliebene

„Für uns als BKV ist diese regelmäßige Kranzniederlegung eine Herzensangelegenheit, die wir seit vielen Jahren machen“, betont Vorsitzender Hans Mohlek. „Damals starben auch viele Mitglieder unseres Kameradschafts- und Sozialvereins, der zum Zeitpunkt 21 Jahre alt war“, so der Vorsitzende weiter. „Unter den Verunglückten war unser Vorsitzender Karl Schwitzer, auf dessen maßgebliches Betreiben die Vereinsgründung zurückging“, erinnert Mohlek.

Schwitzer wirkte im Verein nicht nur als Vorsitzender, sondern auch als Schriftführer. Der im damals noch selbstständigen Holthausen lebende Bergmann hinterließ eine Ehefrau und drei Kinder. Ebenso wie viele andere Kameraden. Der Verein unterstützte die Hinterbliebenen so gut er konnte.

Mitglieder standen in gutem Kontakt

Das Vereinsleben ging auch in der Pandemie-Zeit weiter. „Mir unseren Mitgliedern stehen wir in gutem Kontakt“, erzählt Mohlek. Unter anderem lief dies über ein regelmäßiges Rundschreiben an die derzeit 126 Vereinsaktiven, worin diese über alle vereinsinternen Ereignisse informiert wurden.

Der Vorstand traf sich wiederum immer wieder per Videokonferenz. Seit zwei Monaten sind wieder Vorstandstreffen unter Einhaltung der Hygieneregeln in den Vereinsräumen im Keller der Frauenlobschule möglich.

Jubiläumsveranstaltung in Planung

Die nächste Jubiläumsveranstaltung ist in Planung: der traditionelle Barbara-Gottesdienst mit anschließender Jubilarehrung. Letzteres für die Jahre 2020 und 2021, da 2020 wegen des Lockdowns alles ausfiel. Er soll am Sonntag, 5. Dezember, stattfinden. Gespräche mit der Evangelischen Kirchengemeinde „Bochum Nord“ dazu laufen. Mohlek: „Vieles hängt da vom zukünftigen Pandemiegeschehen ab.“

