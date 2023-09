Klimastreik: Fridays for Future demonstriert in Bochum

Rund 400 Anhänger von Fridays for Future demonstrierten am Freitag in Bochum, hier auf dem Rathausplatz.

Bochum. 400 Menschen beteiligten sich am Freitag an einer Kundgebung von Fridays for Future in Bochum. Es waren deutlich mehr Aktivisten erwartet worden.

Die Klimaorganisation Fridays for Future hat am Freitag in der Innenstadt einen „globalen Klimastreik“ ausgerufen. Nachdem die Aktivisten zuletzt im März auf die Straße gegangen waren, war es die zweite größere Demonstration in diesem Jahr in Bochum.

Ursprünglich habe das Organisationsteam 800 Menschen angemeldet, teilt Pressesprecherin Natalia Rudenko (25) mit. Zu Beginn der Demonstration um 13 Uhr seien rund 400 Menschen gezählt worden, so der Einsatzleiter der Polizei, Heinz Tonn. Jedoch seien immer mehr Menschen dazugekommen, während auf dem Rathausplatz bereits Ansprachen der Aktivisten und Aktivistinnen gehalten wurden. Dennoch: „Viel mehr werden es nicht“, sagte der Einsatzleiter.

Die Demonstranten werden weniger

Laut Natalia Rudenko bedeuten weniger Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht, dass das Thema an Relevanz verloren hätte. Sie führt einen anderen Grund an: Mittlerweile seien sich alle einig, dass der Klimawandel existiert. Es gebe kaum mehr Leugner. Jetzt gehe es darum, selbst tätig zu werden und aktiv etwas gegen den Klimawandel zu tun.

„Das wird natürlich ungemütlich“, erklärt die Pressesprecherin. Diejenigen, die nicht auch in ihrem Alltag aktiv etwas für die Umwelt tun, kämen nicht mehr unbedingt zu den Demonstrationen: „Es will ja niemand für seine Lebensart kritisiert werden.“

