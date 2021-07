So könnte es auch am 24. September 2021 wieder auf dem Dr.-Ruer-Platz in Bochum aussehen: Dieses Foto zeigt eine Demo von Fridyas for Future am 20. September 2019.

Umwelt Klimaschutz: Fridays for Future plant Großdemo in Bochum

Bochum. Fridays for Futures plant in Bochum eine Großdemo kurz vor der Bundestagswahl. Mehrere tausend Menschen werden erwartet.

Die Umweltbewegung Fridays für Futures in Bochum (FFF) ruft den nächsten „globalen Klimastreik“ aus. Am 24. September – unmittelbar vor der Bundestagswahl – gibt es in der Innenstadt eine Demo. FFF erwartet mehrere tausend Teilnehmer, wie es am Mittwoch hieß.

„Streicht euch den Termin dick im Kalender an! Streikt oder nehmt euch den Tag frei und kommt mit euren Freund*innen unbedingt vorbei!“, sagt FFF. Am Demo-Tag wird es fast genau zwei Jahre her sein, dass rund 8000 Menschen an einer Demo auf dem Dr.-Ruer-Platz für mehr Klimaschutz demonstriert haben. Davor hatte eine Demo mit ähnlichem Ausmaß in Bochum nur bei Protesten gegen die Schließung des Opelwerks stattgefunden.

FFF Bochum: „Wir zeigen, dass die Rettung des Klimas technisch machbar ist!“

FFF Bochum will diesmal „einen neuen Kurs setzen“. „Seit zwei Jahren haben wir rauf und runter geredet, was für Gründe es gibt, das Klima zu retten und was uns alles droht, wenn wir es nicht tun. Weiterhin immer das Gleiche zu erzählen, wird uns nicht weiterbringen, wir müssen auch den Mut fassen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, da die Regierung dies ja offensichtlich nicht von selbst tut.“

Deswegen heiße es nun: „Wir zeigen, dass die Rettung des Klimas technisch machbar ist! Wir zeigen, was jede/r Einzelne mit der eigenen Stimme bewegen kann und weshalb Farbe bekennen für den Klimaschutz etwas bringt.“ Auf der Demo wird es den ganzen Tag lang ein Programm, Musik, Kunst, Essen und Infostände geben. „Kein Mensch wird nach dem Besuch des globalen Streiktages noch eine Ausrede haben, nichts zu tun.“ (B.Ki.)

