Kletterfreunde können kostenlosen Hochseilgarten erproben

Bochum. Der Stadtsportbund Bochum baut im Juli für zwei Aktionen ihren inklusiven Hochseilgarten auf. Wann sich Kletterbegeisterte hochschwingen können.

Inklusives und gemeinsames Klettern, dafür soll der Hochseilgarten stehen. Der Stadtsportbund Bochum (SSB) baut ihn zwei Mal im Juli für Menschen mit und ohne Handicap auf. Hinzu komme das Bungee-Trampolin.

Klettern auf der Schmechtingwiesen und im alten Stadtpark

Die erste Aktion finde laut SSB auf den Schmechtingwiesen nahe des Spielplatzes an der Freiligrathstraße von Dienstag, 4. Juli, bis Donnerstag, 6. Juli, statt. Am Dienstag und Mittwoch kann jeweils von 12 bis 18 Uhr geklettert werden. Am Donnerstag, 6. Juli, ist das Klettern von 12 bis 16 Uhr möglich.

Anschließend baue der SSB das Angebot im alten Stadtpark auf. Von Dienstag, 18. Juli, bis Donnerstag, 20. Juli, befinde sich die Aktion gegenüber der alten Hildegardisschule. Auch hier gelten die gleichen Öffnungszeiten wie bei der ersten Aktion, so der SSB.

Eine Anmeldung sei nicht erforderlich und es sei kostenfrei. Allerdings könne es bei großer Nachfrage auch zu Wartezeiten kommen.

Hindernisse in luftiger Höhe

Der Hochseilgarten „Kids Cube“ messe 5 mal 15 Meter. Die verschiedenen Hindernisse seien in einer Höhe von 4,50 Metern zu überwinden, wie der SSB mitteilt. Sicherheit stehe dabei im Fokus: Die Kinder werden mit Helmen ausgestattet und mit einem Gurt gesichert. Zusätzlich werde der Kurs von geschulten Übungsleitern überwacht.

Der mobile Hochseilgarten sei das Kernstück des SSB-Inklusionsprojektes „Hoch hinaus“, welches behinderten und nichtbehinderten Menschen Selbstbewusstsein geben und Teamgeist stärken solle.

Wichtig: Die Teilnehmenden müssen mindestens 1,10 Meter groß sein und dürfen maximal 90 Kilogramm wiegen. Festes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung wird empfohlen.

