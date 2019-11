Info Spieltermine

„Die unglaubliche Geschichte vom kleinen Roboterjungen“, Laufzeit 80 Minuten ohne Pause. Aufführungen am 24. November, 12 und 16 Uhr, sowie in weiteren Nachmittagsvorstellungen am 1., 15., 22., 25. und 29. Dezember.

Darüber hinaus gibt es Aufführungstermine für Schulklassen, Info auf www.schauspielhausbochum.de. Ticket-Hotline 0234/3333-5555.