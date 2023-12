Bochum-Laer. Wochenende kann ja jeder: In Bochum-Laer wird der Advent in der Woche gefeiert. An zwei Tagen findet auf dem Lahariplatz ein Lichterfest statt.

In Bochum-Laer wird in der Vorweihnachtszeit antizyklisch gefeiert: Von daher steht nicht am Wochenende, sondern bereits am Donnerstag und Freitag (7./8. Dezember) wieder das Lichterfest in dem kleinen Vorort an. Damit geht man auch dem großen Weihnachtsmarkt am Samstag, 9. Dezember, in Langendreer aus dem Weg.

Klein, aber fein: Lichterfest lässt Bochumer Vorort leuchten

Die Laer’schen Lichter sollen den Lahariplatz wieder zum Leuchten bringen. Viele Vereine und Gruppen aus dem Stadtteil sind dabei, wenn es darum geht, das inzwischen etablierte Lichterfest durchzuführen.

Los geht es am Donnerstag um 17 Uhr mit einem kleinen Dämmerschoppen bei Glühwein und Musik. Am Freitag gibt es dann schon ab 15 Uhr ein Programm für Kinder und Erwachsene. Passend zum Motto werden Kinder und Jugendliche aus Laer eine Feuershow präsentieren, für die sie in den vergangenen Wochen geübt haben.

Dann kommt der Nikolaus und bringt allen anwesenden Kindern Geschenke, bevor es Livemusik gibt, bei der alle mitsingen sollen. Abgerundet wird das Programm mit einem Weihnachtsbasar sowie mit weihnachtlichen Speisen und Getränken.

