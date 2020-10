Alle für den Herbst geplanten Konzerte des Klavier-Festivals Ruhr fallen aus. Auch die Bochumer Veranstaltungen wurden mit Rücksicht auf die gegenwärtige Entwicklung der Pandemie abgesagt.

Zwölf Konzerte hätten nachgeholt werden sollen, nachdem Covid 19 schon im Frühjahr einen Strich durch die Rechnung der Programmmacher um Intendant Franz-Xaver Ohnesorg gemacht hatte. Nun wird es auch mit der „Verlängerung“ nichts. „Zur Rückabwicklung der erworbenen Eintrittskarten informieren wir die Käufer direkt. Detaillierte Informationen finden sich auf der Website www.klavierfestival.de“, so Festivalsprecher Häußer.

Wert der Eintrittskarten spenden

Intendant Ohnesorg bedauert die Absage auch der letzten ausstehenden Konzerte: „Dieser Schritt resultiert vor allem aus der Verantwortung, die ich für die Gesundheit aller an unserem Festival Beteiligten trage. Dahinter müssen alle anderen Kriterien – auch wirtschaftliche – zurückstehen.“ Er hoffe darauf, dass viele Kartenbesitzer sich erneut dazu bereiterklären, der Stiftung Klavier-Festival Ruhr den Wert ihrer nun ungültigen Eintrittskarten zu spenden.

Das Klavier-Festival Ruhr, das Anfang Juni mit einem Beethoven-Abend von Rudolf Buchbinder im Bochumer Musikforum eröffnet worden war, soll im nächsten Jahr eine Neuauflage erfahren. Es gilt als weltweit wichtigstes Klavier-Ereignis und erlebt 2021 seine 33. Auflage – wenn Corona es zulässt.

Auch die Kunstwerkstatt verzichtet

Bochums Klassik-Liebhaber müssen mit einer weiteren Absage klarkommen. Auch die beiden Schostakowitsch-Konzerte mit dem Geschwisterpaar Anouchka und Katharina Hack (Cello & Klavier) am 23. und 25. Oktober in der Kunstwerkstatt am Wattenscheider Hellweg fallen coronabedingt aus. „Für unsere Musikerfreundinnen wie für unsere Besucher ist aktuell das Risiko zu hoch. Wir folgen damit auch einem ärztlichen Rat, dem wir nichts entgegensetzen können, und für den wir dankbar sind. Wir werden die Konzerte später nachholen und hoffentlich dann fröhlich erleben“, so die Veranstalter, Anne und Reinhard Cebulla.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier