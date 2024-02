Keine Kinder in der Kita: Das gab es auch in Bochum an mehreren Tagen im vergangenen Kita-Jahr, obwohl sie regulär geöffnet gehabt hätten.

Kindergarten Kitas in Bochum: So oft waren sie letztes Jahr geschlossen

Bochum Geschlossene Kitas belasten Eltern. Zahlen zeigen, an wie vielen Tagen das 2022/23 der Fall war. Wie Bochum im NRW-Schnitt dasteht, überrascht.

Kitas in Bochum sind im Jahr 2022/2023 an durchschnittlich 16,5 Tagen geschlossen gewesen. Wie Information und Technik NRW als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 0,1 Tage mehr als ein Jahr zuvor.

Mehr zum Thema

Als Schließtage werden in der Statistik alle Tage gezählt, an denen eine Einrichtung z. B. wegen Ferien, Teamfortbildungen oder Krankheiten geschlossen war, obwohl sie eigentlich regulär geöffnet gehabt hätte. Stundenweise Schließungen von Einrichtungen würden nicht erfasst, so das Statistische Landesamt.

Schließungstage von Kitas: Bochum liegt unter dem NRW-Schnitt

Dabei kommt Bochum sogar fast noch glimpflich davon. Im NRW-Schnitt waren Kitas im Jahr 2022/23 an durchschnittlich 20,5 Tagen geschlossen. Das sind laut Information und Technik NRW 1,1 Tage mehr als ein Jahr zuvor. Bei den öffentlichen Trägern gab es NRW-weit einen größeren Zuwachs an Schließtagen als bei den freien Trägern.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bochum verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter! +++

Die meisten Schließtage gab es demnach der Städteregion Aachen (24,4), im Kreis Düren (23,7) und im Kreis Siegen-Wittgenstein (23,1). Die wenigsten Schließtage wurden in Kitas im Kreis Lippe (15,6), im Kreis Gütersloh (16,3) und in Bottrop (16,5) gezählt.

Gekürzte Betreuungszeiten belasten Bochumer Eltern

Doch trotzdem, auch in Bochum gingen Eltern in der Vergangenheit immer wieder auf dem Zahnfleisch. Besonders in den vergangenen Monaten gab es aufgrund von Krankheiten zahlreiche Kitas, die Betreuungszeiten kürzen oder sogar ganz schließen mussten. Denn: Kitas müssen einen vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel einhalten. Ist das nicht der Fall, weil Personal fehlt, müssen Maßnahmen ergriffen werden.

„Wir sind langsam am Ende, viele Berufstätige haben keine andere Betreuungsmöglichkeit“, erklärte im Oktober 2023 eine Mutter im Gespräch mit der WAZ. Auch Eltern aus anderen Einrichtungen ging es ähnlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum