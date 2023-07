Kita legt Stadtteilgarten für Bewohner in Bochum-Weitmar an

Die Emmaus-Kita in Weitmar legte einen Stadtteilgarten an. Zur Eröffnung kamen viele Nachbarn.

Die evangelische Emmaus-Kita in Weitmar-Mark hat einen Stadtteilgarten angelegt. So können die Menschen künftig im Vorbeigehen ein paar Tomaten naschen, einige Salatblätter pflücken oder eine Zucchini für das Abendessen mitnehmen.

Gefördert durch den Bochum Fonds und mit der Hilfe des Fördervereins und vieler Eltern hat die Kita den Garten angelegt. Der Grünstreifen zwischen Zaun und Fußgängerweg gehört zum Kita-Gelände, „aber bisher war er für uns nutzlos“, erklärt Kita-Leiterin Alexandra Heiermann, „es wuchs nur Gras und Unkraut“. Also entstand der Plan, dort einen Gemeinschaftsort für den Stadtteil zu schaffen.

Wildblumenwiese und Hochbeete mit Gemüse

Eine Wildblumenwiese bietet nun Nahrung für Insekten, die zwei Hochbeete mit Gemüsepflanzen Gesundes für Menschen. Die Kinder der Kita testeten dies bei der Eröffnung des Gartens auch gleich aus. Salatblätter wie Radieschen wurden gleichermaßen geerntet und verkostet.

So ist der Stadtteilgarten auch ein Lernort, wie es ihn auch schon auf der anderen Seite des Zauns im Garten der Kita gibt: Die Kinder erfahren, woher Obst und Gemüse kommen, wie alles wächst und was zu tun ist, damit am Ende eine reiche Ernte möglich ist.

Entspannter Ort für Bochumer Bürger

„Wir wollten hier einen Ort für alle Bürgerinnen und Bürger in Weitmar schaffen, um mal kurz zu verschnaufen, etwas zu ernten, die Natur zu genießen und mit anderen ins Gespräch zu kommen“, erläutert Alexandra Heiermann. Zu einer Pause im Grünen lädt eine Bank ein – und dass der Plan aufgeht, zeigte sich ebenfalls schon bei der Eröffnung, zu der auch Nachbarinnen und Nachbarn aus den angrenzenden Wohnhäusern kamen.

Den Antrag zur Förderung durch den Bochum Fonds hatte der Förderverein der Kita gestellt. Der 20-prozentige Eigenanteil wurde vor allem durch engagierte Eltern geleistet, die Erde und weiteres Material spendeten und bei Arbeitseinsätzen zum Beispiel Blumen säten oder die Hochbeete befüllten. „Wir sind sehr froh, dass wir so engagierte Eltern haben“, betonte Alexandra Heiermann und freute sich, dass so viele auch zur Eröffnungsfeier dieses neuen Gemeinschaftsortes in Weitmar gekommen waren.

