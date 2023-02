Kita in Bochum: Mehr Erzieher, aber auch mehr Kinder

Bochum. In Bochum ist die Zahl der Beschäftigten in den Kitas im Vergleich zu 2018 um 15,5 Prozent gestiegen. Aber auch die Anzahl der Kinder ist höher.

Die Zahl der Beschäftigten in den Bochumer Kitas ist von 2018 bis 2022 mit 15,5 Prozent deutlich gestiegen. Das teilt Information und Technik NRW mit. Demnach waren in Bochum im Jahr 2018 2187 Personen in Kitas beschäftigt. 2022 ist die Zahl auf 2525 Beschäftigte gestiegen. Auch die Anzahl der betreuten Kinder in den Tagesstätten hat sich um 9,6 Prozent erhöht.

Zahl der Erzieherinnen und Erzieher in Bochum gestiegen

Die Zunahme der Mitarbeiter in den Kitas hängt vor allem mit der gestiegenen Anzahl der zu betreuenden Kinder zusammen. Demnach wurden 11.591 Kinder im März 2022 in den Bochumer Kindertagesstätten betreut. Im Vergleich zu 2018 ein Anstieg um 9,6 Prozent. 2022 wurden 1613 Kinder unter drei Jahren und 8576 Kinder von drei bis sechs Jahren betreut. 2018 lagen die Zahlen noch bei 1360 bei den Unter-Dreijährigen und bei 7905 bei den drei- bis sechsjährigen Kindern.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum