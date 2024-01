Kirche in Bochum geprägt: Trauer um langjährigen Pfarrer

Bochum Er begleitete Generationen, wirkte als Bochums höchster evangelischer Geistlicher: Nun ist Altsuperintendent Wilhelm Winkelmann mit 91 gestorben.

„Eine Predigt fängt erst ab dreißig Minuten an, davor ist es nur eine Andacht“, pflegte Altsuperintendent Wilhelm Winkelmann zu sagen. Er predigte gerne und lang, die Verkündigung lag ihm am Herzen. Noch weit nach seinem Eintritt in den Ruhestand 1996, nahm er im Umkreis seiner neuen Heimat Siegen Vertretungsdienste an.

Nach Bochum verschlug es Winkelmann dennoch bis ins hohe Alter regelmäßig. Ob zu Ehemaligentreffen oder Einführungen neuer Pfarrer: Wilhelm Winkelmann nahm auch gerne einen Umweg in Kauf, um zu besonderen Ereignissen noch einmal am Gemeindeleben teilzuhaben, erinnert sich sein ehemaliger Kollege, Pfarrer Michael Schulze. Am 20. Dezember 2023 ist er nun im Alter von 91 Jahren in Siegen gestorben.

Engagement für Bochum: Nächstenliebe über die evangelische Gemeinde hinaus

Wilhelm Winkelmann betreute die Mitglieder der Kirchengemeinde Eppendorf ab 1968 als Pfarrer. Ganze Familien begleitete er von der Taufe der Kinder über den Religionsunterricht bis hin zur Trauung und Taufe der nächsten Generation. Zwar stammte Wilhelm Winkelmann ursprünglich aus Ostwestfalen. Michael Schulze weiß jedoch: Wilhelm Winkelmann war mit dem Herzen im Ruhrgebiet zu Hause. Ein ganz besonderes Ereignis war für den Altsuperintendenten daher der evangelische Kirchentag 1991, der Christen aus ganz Deutschland für ein paar Tage in seine Wahlheimat verschlug.

Vierzehn Jahre nach seinem Start in Bochum folgte die Wahl zum höchsten evangelischen Repräsentanten Bochums, weitere vierzehn Jahre später der Ruhestand. Seine Zeit in Bochum füllte der Altsuperintendent neben den erwähnten langen Predigten mit einem Engagement, das weit über die Grenzen der evangelischen Gemeinde hinaus reichte. So war er laut Stadt Bochum maßgeblich an der Gründung des Runden Tisch gegen Ausländerfeindlichkeit beteiligt, der sich für ein gleichberechtigtes Miteinander einsetzte. Auch habe er ehemalige jüdische Bochumer zu einem Besuch der Stadt eingeladen, die sie während des Nationalsozialismus verlassen hatten.

„Bis zum Schluss ein sehr wacher Geist“

Nach seinem Ruhestand zog Wilhelm Winkelmann gemeinsam mit seiner Frau nach Eiserfeld in Siegen. Ihre gemeinsamen Töchter blieben in Bochum, wo sie noch heute Teil der Gemeinde sind. Pfarrer Michael Schulze, der am vergangenen Freitag (5. Januar) die Trauerfeier in der evangelischen Kirche Eppendorf hielt, sagt über seinen ehemaligen Kollegen: „Bis zum Schluss war Wilhelm Winkelmann ein sehr wacher Geist.“

