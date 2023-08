Kiosk mit Messern überfallen: Kripo Bochum fahndet mit Fotos

Bochum-Wattenscheid. Die Kripo fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei Heranwachsenden. Sie sollen einen Kioskbetreiber mit Messern bedroht haben

Nach einem versuchten Raub auf einen Kiosk in Bochum-Wattenscheid hat die Kripo jetzt die Fotos von zwei Tatverdächtigen veröffentlicht.

Einer der beiden Tatverdächtigen. Foto: Polizei Bochum

Am 22. März (Mittwoch) gegen 21.35 Uhr waren zwei maskierte Männer in den Kiosk an der Marktstraße 12 in Günnigfeld gekommen, hatten mit zwei Messer gedroht und Bargeld gefordert. Der Kioskbetreiber warf daraufhin eine Flasche nach den Tatverdächtigen. Diese flüchteten ohne Beute.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben

Das Bild des zweiten Tatverdächtigen ist sehr unscharf. Foto: Polizei Bochum

Laut Polizei sind sie geschätzt 16 bis 20 Jahre alt und schlank. Der eine hat dunkle, der andere dunkelblonde Haare.

Hinweise bitte ans Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Telefonnummern 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache).

