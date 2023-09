So viele unter Dreijährige finden in Bochum Anschluss in einer Kindertagesbetreuung.

Kinderbetreuung Kindertagespflege in Bochum: So viele Kinder waren es 2023

Bochum. Die prozentualen Zahlen für die Kindesbetreuung der unter Dreijährigen wurden bekanntgegeben. Wie diese in Bochum vergleichsweise aussehen.

Eine Stichtagserhebung ergab, dass 31 Prozent aller unter dreijährigen Kinder in Nordrhein-Westfalen am 1. März in Kindesbetreuung waren. Laut dem statistische Landesamt IT.NRW nahmen insgesamt 161.026 unter Dreijährige das Angebot der Kindertagesbetreuung wahr. Damit liegt die Betreuungsquote um 0,6 Prozent höher als im Jahr zuvor. Bochum liegt so etwa im Schnitt.

So fallen die Zahlen in Bochum aus

In unserer Stadt waren 32,1 Prozent der Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderten Kindertagespflegen angemeldet. Fast ein Drittel der unter Dreijährigen in Bochum befinden sich demnach in Kindesbetreuung. Letztes Jahr lag die Zahl bei 31,5 Prozent.

Von den 32,1 Prozent waren 0,8 Prozent unter Einjährige, 2022 waren es 0,9 Prozent. Die Einjährigen machen 32,7 Prozent aus, im letzten Jahr 30,6 Prozent. Von den Zweijährigen wurden 60,7 Kinder in Tageseinrichtungen gegeben, rund drei Prozent weniger als im vorherigen Jahr.

So sieht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz aus

Ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht laut dem Sozialgesetzbuch (SGB VIII) ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Ab Vollendung des dritten Lebensjahres tritt ein Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung in Kraft.

