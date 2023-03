Kinderprojekt: Auszeichnung für Bochumer Kino und Awo-Kita

Bochum. Ein Bochumer Kino und eine Kita sind mit 5000 Euro ausgezeichnet worden. Sie überzeugten mit einem Filmkonzept für Kinder.

Dem Bochumer Endstation-Kino und der Awo-Kita Kreyenfeldstraße ist am 24. März eine besondere Ehre zu Teil geworden. Zusammen wurden sie mit einem der vier Entwicklungspreise beim NRW-Preis Kulturelle Bildung ausgezeichnet. 5000 Euro Preisgeld kommen den beiden Einrichtungen zu, welches in die Weiterentwicklung ihres gemeinsamen Konzepts investiert werden soll. Vergeben haben den Preis die Ministerien für Kultur und Wissenschaft, Kinder, Jugend, Gleichstellung, Flucht und Integration sowie Schule und Bildung.

Bochumer Kino und Kita punkteten mit besonderem Konzept

Gewürdigt wurden das Kino und die Kita für ihre Zusammenarbeit im Rahmen des frühkindlichen Filmprojektes „MiniFilmClub“. Das Konzept entwickelten das Deutschen Filminstitut und Filmmuseum (DFF) in Frankfurt, seit 2021 wird es im Bochumer Endstation-Kino angewendet. An sieben Terminen kommen Kinder ab vier Jahren in das Kino und lernen den Ort und fünf experimentelle und/oder historische Kurzfilme kennen. Bei einem Abschlussfest zeigen die Kinder am Ende des Projekts das im Projekt gelernte zum Kulturort Kino. Bei der Verleihung mit dabei war unter anderem auch NRW-Ministerin für Kinder, Jugend, Gleichstellung, Flucht und Integration, Josefine Paul (Die Grünen).

