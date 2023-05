Kinderfußballtag in Bochum-Gerthe: VfL-Stars zu Besuch

Bochum-Gerthe. Spannende Zweikämpfe und viele Tore gab es beim großen Kinderfußballtag in Bochum-Gerthe. Ein Highlight am Ende: Profis des VfL kamen zu Besuch.

„Jaaaa!“ Großer Jubel auf dem Sportplatz der Spielvereinigung (Spvgg) Bochum-Gerthe. Elf Teams, spannende Zweikämpfe, viele Tore: Zum 29. Mal hat an der Heinrichstraße der große Kinderfußballtag für Kita-Kinder und Grundschüler begonnen.

In roten, blauen oder grünen Trikots stehen die jungen Fußballerinnen und Fußballer parat, zuerst starten die Kindergartenkindern. „Ich sehe: Alle Mannschaften sind fertig. Das Turnier ist hiermit eröffnet.“ Durch einen Lautsprecher hört man die Stimme von Jugendleiter Oliver Schlatter.

„Hört mir zu: Zuerst spielt nur ein Teil von euch. Wenn ich einen Namen rufe, dann wechseln wir“, gibt ein Trainer letzte Anweisungen. Die Teams lassen ihren Schlachtruf erklingen, dann ertönt auch schon der Startpfiff. Durch bunte Markierungshütchen sind zwei Spielfelder abgesteckt, nebeneinander treten jeweils zwei Mannschaften gegeneinander an.

Großes Kinderfußballturnier in Bochum-Gerthe: Deutlich mehr Mannschaften als 2022

Seit einem halben Jahr laufen die Planungen für das Turnier, das nach Corona nun wieder richtig Fahrt aufnimmt. Haben im vergangenen Jahr gerade mal drei Kindergärten teilgenommen, sind es 2023 gleich acht: die AWO-Kita Hellweg, Evangelische Kita Bethanien, Städtische Kindertagesstätte Heinrichstraße, Kindervilla Dreihügel, Kita Unter dem Regenbogen, der katholische Kindergarten St. Joseph und die Kita Heilig Geist in Bochum. Zudem treten Mannschaften zweier Grundschulen – Frauenlobschule und Offener Ganztag der Hans-Christian-Andersen Schule – im Anschluss gegeneinander an.

„Ich bin ganz zufrieden“, berichtet Arnd Most, Organisator und Vereinsvorsitzender, zu der Anzahl an Teilnehmenden. Zu den Kitas bestünde der Kontakt und Austausch das ganze Jahr über, insbesondere bei den Schulen müsse man aber werben, damit diese mitmachen.

Unter anderem mit von der Partie war die Kita Heilig Geist aus Harpen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Highlight beim Kinderfußballtag: VfL-Profis kommen

Auch neben dem Spielfeld gibt es an diesem Dienstag einiges an Programm: eine Hüpfburg, Torwand oder Tombola. Zudem wird der Erlös des Turniers vom vergangenen Jahr an den Kinderhospiz Ruhrgebiet gespendet, er erhält einen Scheck in Höhe von 500 Euro.

Highlight für viele der jungen Spielerinnen und Spieler – aber auch ihre Eltern: Zwei VfL-Profis haben ihren Besuch angekündigt, um Autogramme zu geben: Stürmer Moritz Broschinski und Ersatztorhüter Paul Grave. Auch ehemalige Bundesliga-Spieler kamen zum Platz der Spvgg Bochum-Gerthe.

Am Ende bekommen alle Kinder eine Medaille

Gewinner oder Verlierer gibt es an diesem Tag nicht. Zwar fallen Tore, am Ende findet aber keine Wertung statt. Alle Teams erhalten einen Pokal, alle Kinder eine Medaille. „Unser Ziel ist es, den ein oder anderen für den Sport zu begeistern“, so Schlatter. Die Spvgg Bochum-Gerthe freue sich über neue Mitglieder, vor allem aber über Kinder, die den Sport für sich entdecken – auch wenn sie möglicherweise zu einem benachbarten Verein gehen. „Das ist ein Turnier für den Bochumer Norden“, so der Jugendleiter.

Sieben gegen sieben treten die jungen Fußballerinnen und Fußballer gegeneinander an, zwölf Minuten dauert eine Partie. „Wir haben gewonnen“, jubelt am Ende ein Mädchen (5), das die Tore anscheinend doch ziemlich genau mitgezählt hat.

Eltern feuern das Team ihrer Kinder – die Gerther Zwerge – an. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Nach zehn Minuten Pause, erneuten Schlachtrufen und letzten Tipps vom Trainer heißt es dann: Anstoß der zweiten Spielrunde. „Es gefällt uns bisher ganz gut“, berichten die Eltern eines Fünfjährigen, die am Spielfeldrand stehen. Ihr Sohn war am Morgen vor dem Spiel ganz schön aufgeregt. Der Vater hält in der Hand ein Schild mit der Aufschrift: „Gerther Zwerge“. Unterbrochen wird das Gespräch vom Jubel der Eltern, Großeltern und anderen Kindergartenkinder. „Tooooor“, rufen sie.

