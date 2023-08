Bochum-Hiltrop. Im Volkspark Bochum-Hiltrop gibt es wieder einen Wasserspielplatz. Er ist ab sofort geöffnet. Die Stadt hat in der Grünanlage aber noch mehr vor.

Wasser Marsch: Der Kinderspielplatz Dreihügelstraße im Volkspark Bochum-Hiltrop verfügt nun über einen Wasserspielbereich. Er ist ab sofort geöffnet – und jetzt, wo man endlich von Sommer reden kann, natürlich ein beliebtes Ziel von jungen Familien mit Kindern.

Bochum: Kinder freuen sich über neuen Wasserspielplatz im Park

Je nach Witterung soll der Wasserspielplatz von Mai bis September zahlreiche Spielmöglichkeiten bieten. Über eine Pumpe mit Drehscheibe kann Wasser in einen großen Trog gefördert werden. Wer fleißig kurbelt, kann von hier aus das kühle Nass in einen Matschbereich mit Natursteinen und Sand leiten. Weiter schlängelt sich der künstliche Bachlauf dann über eine geschwungene Rinne bis zum Zaun an der Böschung des Ostbaches, in den das Wasser schließlich einfließt.

Für die vom Landschaftsarchitekturbüro Danielzik, Leuchter und Partner aus Duisburg geplante Spielanlage wurde eigens ein Anschluss an das Wassernetz der Stadt hergestellt. „Das ermöglicht ein unbeschwertes Spielvergnügen und ergänzt das Spielangebot im Park Hiltrop um eine erfahrungsreiche Attraktion“, heißt es aus dem Rathaus. Die Baukosten für die neue Anlage belaufen sich auf rund 160.000 Euro.

Der neue Wasserspielplatz dürfte ganz im Sinne der örtlichen Politik sein. Schon Ende 2018 hatte Bezirksbürgermeister Henry Donner dem Element Wasser bei der Aufwertung des Volksparks eine wichtige Rolle zugesprochen. „Gerade mit Blick auf den Klimawandel und immer heißere Sommer brauchen wir hier eine vernünftige Wasserhaltung.“ Für die Kinder hatte er sich einen Wasserspielplatz zurückgewünscht. So ist es jetzt gekommen.

Und mehr noch: Im Zuge der Spielleitplanung der Stadt Bochum steht nun auch die Neugestaltung des restlichen Spielplatzes an. Ziel sei es, einen attraktiven Spielort zum Thema Wald und Natur zu schaffen.

