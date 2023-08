Kinder aus Bochum nehmen eigenes Lied auf – im Tonstudio

Bochum-Steinkuhl. Im mobilen Tonstudio haben Kinder aus Bochum einen Song aufgenommen, den sie selbst geschrieben haben. Im Winter folgt schon ein neues Lied.

„Eine wunderbare Zeit in der Ini in Steinkuhl. Gemeinsam sind wir stark und freuen uns auf jeden Tag“, erklingt es in der Räumen der Initiative Pro Steinkuhl im Bochumer Süden. Zwölf Kinder haben sich aufgestellt und geben zusammen mit Leiterin Francesca Lobina eine Kostprobe ihres neuen Songs.

Im Mai dieses Jahres haben sie das Lied gemeinsam aufgenommen. Die Idee aber gab es schon länger. „Bereits 2021 kam der Wunsch der Kinder auf, mehrere Songs zu schreiben und aufzunehmen“, berichtet Lobina. Schnell folgte der „Quarantäne-Song“. „Das Lied haben wir während Corona aufgenommen, digital, als wir geschlossen hatten“, so die Leiterin der „Ini“.

Mobiles Tonstudio in Jugendtreff in Bochum aufgebaut

Ganz so professionell war das damals noch nicht – ganz im Gegensatz zum neuen Lied, dem „Ini-Song“. Eigens für den wurde ein mobiles Tonstudio im Steinkuhler Jugendtreff aufgebaut. Zuvor aber hat Francesca Lobina zusammen mit den Kindern den Songtext geschrieben. „Wir haben dabei im engen Austausch mit den Minimusikern gearbeitet“, berichtet sie. Diese nehmen Kinderlieder auf und unterstützen Musikprojekte. Für den „Ini-Song“ haben die Minimusiker auch die Melodie geliefert.

In einem mobilen Tonstudio haben die Kinder den "Ini"-Song aufgenommen. Foto: Francesca Lobina

„Ich kann das Lied in- und auswendig“ sagt Ezda (8), kurz bevor sich die Kinder aufstellen, um es gemeinsam einzustimmen. Genau wie die anderen Mädchen und Jungen ist sie sehr stolz darauf, dass es den eigenen Song nun auf CD gibt und auch bei Audio-Streaming-Diensten wie Spotify.

Wie oft sie den Song schon gesungen haben? Die Kinder fangen an zu überlegen. „Fünf Mal“, antwortet schließlich Dileen (10). „Geübt habe ich ihn aber ganz oft, auch zuhause“, ergänzt sie. Dann singen die Mädchen und Jungen gemeinsam: „Respekt wird hier groß geschrieben, meine Freunde sind schon da. Das ist was wir so lieben, komm sing mit uns – au Ja.“

Gefördert wurde das Song-Projekt durch das Programm „Vielfalt – Wir leben sie“ der Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft Offene Türen NRW (ELAGOT). Dafür hatte Francesca Lobina einen Antrag mit dem Titel „Wir Kinder aus Steinkuhl - hört ihr uns?“ gestellt. „Dieser wurde glücklicherweise bewilligt“, sagt sie. Denn: „Das Projekt hat total viel Spaß gemacht“, findet die Leiterin und da stimmen ihr die vielen Kinder, die tagtäglich hierher kommen, zu.

„Initiative Pro Steinkuhl“ in Bochum: Hausaufgabenbetreuung und Treffpunkt

Bei der „Initiative Pro Steinkuhl“ handelt es sich um eine offene Einrichtung für alle Menschen im Quartier. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Arbeit mit den Kindern im Stadtteil. Deshalb öffnet die Initiative stets zwischen 14 und 18 Uhr ihre Türen für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Bei der „Initiative Pro Steinkuhl“ gibt es täglich eine Hausaufgabenbetreuung. Hier unterstützt Leiterin Francesca Lobina Dileen (10) im Fach Mathe. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Zuerst findet eine Hausaufgabenbetreuung statt, im Anschluss gibt es ein täglich wechselndes Programm aus den Bereichen Bewegung, Kreativität, Bildung, Kochen und Medien. Auch Ausflüge und Projekte stehen hin und wieder auf der Tagesordnung. Wie zum Beispiel in den Sommerferien, als die Initiative am Ferienpass der Stadt Bochum teilgenommen hat – und auch beim Musikprojekt.

30 Kinder waren am Aufnahmetag vor Ort, am Projekt beteiligt haben sich im Voraus sogar noch mehr. Im Text des „Ini-Songs“ heißt es auch: „Die Tür steht immer auf, fühlt sich an wie daheim. Der Tag nimmt seinen Lauf, denn genauso soll es sein“ – und das beschreibt die Kinder- und Jugendarbeit in Steinkuhl wohl sehr gut.

Musikalisch soll es in der „Ini“ übrigens schon bald weitergehen, geplant ist bereits der nächste Song. „Ende des Jahres steht das neue Projekt an“, so Leiterin Francesca Lobina. „Ob es eher ein Weihnachts- oder ein Wintersong wird, schauen wir dann noch.“

