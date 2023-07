Bochum/Essen: Kind (10) aus der Ruhr gerettet – Großeinsatz

Polizei und Rettungskräfte waren jeweils mit einem Hubschrauber an der Unglücksstelle im Einsatz. Das Kind wurde in die Uniklinik Essen gebracht.

Bochum/Essen. An der Ruhr bei Bochum/Essen läuft ein Großeinsatz. Ein Kind wurde aus dem Wasser gerettet. Es wurde reanimiert und in eine Klinik gebracht.

Ein zehnjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag aus der Ruhr im Raum Bochum-Dahlhausen/Essen-Burgaltendorf gerettet worden. An Land wurde er reanimiert. In kritischem Zustand wurde er mit einem Notarztwagen in die Universitätsklinik nach Essen gebracht.

Es lief ein Großeinsatz mit allen möglichen Rettungsdiensten. Mit Hilfe mehrerer Boote wurde das Kind rund vier Meter vom Ufer entfernt aus dem Wasser geholt.

Auch ein Polizeihubschrauber flog zum Unglücksort

Alle möglichen Rettungskräfte sind an der Ruhr im Grenzgebiet von Bochum und Essen im Einsatz. Foto: Gero helm

Um 15.37 Uhr kam der Alarm, wie die Feuerwehr Bochum berichtet: Zwei Kinder seien ins Wasser gegangen und nur eines sei wieder herausgekommen. Sofort rückten Feuerwehr, DLRG, THW, Polizei, zwei Hubschrauber und weitere Kräfte zum Unglücksort an. Er befindet sich in Höhe des Eisenbahnmuseums Dahlhausen, auf der Südseite der Ruhr und damit auf Essener Stadtgebiet.

Notfallseelsorger sind vor Ort, um sich um die Angehörigen des Jungen zu kümmern. Sie sollen bei dem Unglück dabei gewesen sein.

Unfallhergang ist noch unbekannt

Wie es zu dem Unglück kam, ist noch völlig unbekannt, weil zunächst nur die Rettung des Kindes im Vordergrund stand.

Weitere Angaben will die Feuerwehr in Kürze machen.

In Dahlhausen hatte es am 30. Juni 2019 einen schweren Badeunfall gegeben. Ein 31-Jähriger ertrank. Er war mit einem 25-jährigen Begleiter in den Fluss gesprungen. Beide konnten sich nicht über Wasser halten, der 25-Jährige verlor seinen Begleiter aus den Augen. Im Bereich des Stauwehres an den Ruhrwiesen wurde der 31-Jährige leblos von Tauchern geborgen.

