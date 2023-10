Das verletzte Kind (6) wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall Kind (6) in Bochum von Auto erfasst und schwer verletzt

Bochum-Hiltrop. Bei einem Unfall in Bochum ist ein sechsjähriger Junge schwer verletzt worden. Das Kind lief vor das Auto einer Frau, kam ins Krankenhaus.

Ein sechs Jahre alter Junge ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Bochum-Hiltrop schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, lief das Kind gegen 15.30 Uhr zwischen zwei geparkten Autos etwa in Höhe der Sparkasse auf die Straße „Im Hagenacker“.

Eine 56-Jährige, die mit ihrem Auto in Richtung Wiescherstraße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Er wurde laut Polizei schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen.

