Im Prozess in Bochum geht es um eine Kfz-Hauptuntersuchung, die gar nicht stattgefundnen haben soll (Symbolbild))

Amtsgericht Kfz-Prüfer in Bochum soll bestechlich gewesen sein – Prozess

Bochum. Ein Kfz-Sachverständiger einer Bochumer Prüfstelle soll mit 123 Euro geschmiert worden sein. Er steht vor Gericht. Der Vorwurf ist umstritten.

Ist bei einer Kfz-Hauptuntersuchung in Bochum Schmiergeld geflossen? Davon geht jedenfalls die Staatsanwaltschaft in einer Anklage gegen einen Kfz-Sachverständigen (41) einer Bochumer Prüfstelle aus. Er steht seit Montag wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit vor dem Amtsgericht.

Am 17. Juni 2021 soll der Herner einen Mercedes CLS mit einem Prüfsiegel für eine Hauptuntersuchung ausgestattet haben, ohne ihn zuvor gesehen zu haben. Ein ebenfalls angeklagter Mann (37) aus Bochum, der angeblich „schnelle Termine“ bei der Prüfstelle bekam, soll ihm dafür 123 Euro übergeben haben. Er soll im Auftrag unbekannter Dritter gehandelt und von diesen mit 250 Euro entlohnt worden sein.

Angeklagter Sachverständiger weist die Anklagevorwürfe zurück

Der Kfz-Sachverständige weist die Vorwürfe zurück. Der Mercedes sei am 17. Juni sehr wohl von ihm geprüft worden, „sach- und fachgerecht“. Er legte dem Gericht Fotos von einem Mercedes CLS auf einer Hebebühne vor.

Die Anklage geht aber davon aus, dass der Wagen aus den Niederlanden nach Deutschland verkauft und erst am 23. Juni über die Grenze gebracht worden sei. Der ganze Verdacht ergab sich aus polizeilichen Ermittlungen in einem ganz anderen Komplex, in dem es um Drogendelikte ging.

Am 10. Mai wird der Prozess fortgesetzt.

