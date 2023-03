Kette „Cinnamood“ kommt nach Bochum – Eröffnungstermin steht

In diesem noch leerstehenden Ladenlokal in Bochum eröffnet eine Filiale von „Cinnamood“.

Bochum. Die Zimtschnecken-Kette „Cinnamood“ plant eine Filiale in der Bochumer Innenstadt. Wann voraussichtlich eröffnet wird und was es dort geben soll.

In der Bochumer Innenstadt eröffnet „Cinnamood“. Es handelt sich um die erste Ruhrgebiets-Filiale der Kette, die bereits in Köln, Düsseldorf, Hamburg und Berlin Läden hat. Sie bietet Zimtschnecken in verschiedenen Varianten an.

„Wir eröffnen unseren Cinnamood-Store voraussichtlich Ende April in Bochum“, heißt es auf Anfrage der WAZ aus der Geschäftsführung des Unternehmens. Demnach befindet sich das Geschäft künftig auf der Kortumstraße. „Weitere Informationen folgen in Kürze.“ Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich um das Ladenlokal mit der Hausnummer 54.

„Cinnamood“ eröffnet in Bochum – weitere Filialen im Ruhrgebiet sind geplant

Bereits in anderen Städten hat die Eröffnung der „Cinnamood“-Filialen in der Vergangenheit für lange Warteschlangen gesorgt. „Unser Bochumer Team wird euch mit super Stimmung, guter Musik und einem rundum bunten Tag mit vielen Specials in die Cinnamood-Welt einführen“, verspricht das Unternehmen.

An der Kortumstraße 54 eröffnet die Bochumer Filiale von „Cinnamood“. Starttermin ist voraussichtlich Ende April. Foto: Carolin Rau / WAZ

Im Bochumer Angebot sollen künftig verschiedene Zimtschnecken sein – darunter klassisch oder fruchtig. Außerdem spricht die Geschäftsführung von Sorten wie „Pistaccio“, „Bueno“ und den „Granny Rolls à la Bienenstich.“

„Bochum ist für uns ein super Start im Herzen des Ruhrgebietes“, heißt es von „Cinnamood“. Im Ruhrgebiet sollen 2023 noch weitere Filialen eröffnen.

