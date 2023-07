Am Kemnader See ist am Sonntag ein Radfahrer gestürzt. Unklar ist, ob es zuvor einen Zusammenstoß gegeben hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Kemnader See: Radfahrer (64) stürzt – Polizei sucht Zeugen

Bochum/Witten. Am Kemnader See ist am Sonntag ein Radfahrer gestürzt. Unklar ist, ob es zuvor einen Zusammenstoß gegeben hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Radfahrer (64) ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall am Kemnader See gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war dem Mann gegen 17.45 Uhr im Bereich zwischen der Straße „Blumenau“ und der Oveneystraße ein Radfahrer entgegengekommen. Der 64-Jährige habe daraufhin die Kontrolle übers eigene Rad verloren und sei gestürzt. Der Mann kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei ist unklar, ob es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Radfahrern gekommen war oder ob der Mann alleine stürzte. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen und dem anderen Radfahrer. Hinweise: 0234/ 909 52 06.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum