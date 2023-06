Der Kinderflohmarkt findet am Kemnader See in Bochum jeden Dienstag statt. Der Parkplatz wird zeitnah kostenpflichtig, das hat Auswirkungen.

Flohmarkt Kemnader See: Parken kostet bald – Auswirkung auf Flohmarkt

Bochum/Witten. Ein weiterer Parkplatz am Kemnader See in Bochum wird kostenpflichtig. Das hat Auswirkungen auf den Kinderflohmarkt. Was die Händler sagen.

Waffelduft steigt in die Nase auf dem Weg vom Parkplatz am Hafen Heveney zum Baby- und Kinderflohmarkt. Auch die Sonne kommt im Laufe des Dienstagmorgens (20. Juni) zwischen den Wolken heraus und strahlt auf den Kemnader See. Über eine weite Strecke stehen die Verkäuferinnen und Verkäufer mit ihren Ständen auf der Fläche zwischen dem Fußgängerweg und der Fahrradstrecke.

Doch die Stimmung unter den Händlern ist angespannt. Der Grund: Ab Ende dieser Woche muss für die Nutzung des Parkplatzes, der direkt hinter der Flohmarktfläche liegt, zwei Euro gezahlt werden – bei Veranstaltungen sogar fünf. „Ich finde das fürchterlich, der Markt geht so kaputt“, sagt eine Frau, die an ihrem Stand selbstgenähte Kleidung für Kinder verkauft. Sie gehe davon aus, dass die Zahl der Flohmarktbesucher in den kommenden Wochen stark sinken wird. Dass der Parkplatz kostenpflichtig wird, sei eine Unverschämtheit.

Händlerin merkt schon jetzt Auswirkungen – Organisatorin hält dagegen

Laut einer weiteren Verkäuferin sind die Auswirkungen schon heute spürbar: „Es sind weniger Aussteller da als sonst.“ Auch sie denkt, dass das kostenpflichtige Parken abschreckend wirken wird. Eine Forderung klingt bei allen Händlerinnen durch. Sie wünschen sich, dass sie während der Be- und Entladezeiten kostenfrei auf den Parkplatz fahren dürfen.

Claudia Schlacht, Veranstalterin des Kinderflohmarktes, merke an diesem Flohmarkttag noch keine Auswirkungen. Ihr bereitete im Vorfeld eher etwas anderes Sorgen: „Wir hatten erst Angst, dass wegen des angesagten Regens weniger Besucher kommen.“ Dass an manchen Tagen aber mehr Besucher als an anderen Tagen da sind, sei normal.

Die Vorrichtungen für eine Schranke und der Parkautomat stehen schon auf dem Parkplatz am Kemnader See in Bochum. Ende dieser Woche soll der Parkplatz gebührenpflichtig werden. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Kinderflohmarkt in Bochum muss umziehen: Bewirtschafteter Parkplatz ist schuld

Die Bewirtschaftung des Parkplatzes hat auch einen Einfluss auf den Standort des Flohmarktes. Hat dieser bis vor kurzem noch auf genau diesem Gelände stattgefunden, stehen die Verkäufer jetzt in unmittelbarer Nähe zum See. Auch in den Wintermonaten werden sie dort stehen müssen, sagt eine der Verkäuferinnen.

Sie sei davon nicht begeistert: „Wenn wir hier schon stehen, dann sollte wenigstens dafür gesorgt werden, dass das Gelände gepflegter ist.“ Immer wieder liege Müll auf der Fläche und „die Mülltonnen quellen über.“

Blumenstand bleibt weiterhin auf dem Parkplatz stehen

Ein einziger Stand steht noch auf dem Parkplatz vor dem Kinderflohmarkt: der Blumenhändler. Er werde auch weiterhin an diesem Ort stehen, sagt einer der Inhaber. Damit die Kunden auch weiterhin zu ihm kommen, wolle er einen Anreiz bieten: „Wer für mindestens 20 Euro einkaufen, dem erstatte ich die zwei Euro Parkkosten.“

Er stehe mit seinem Blumenstand schon mehrere Jahre hier. „Wir probieren das erstmal weiter, wir sehen dann ab nächster Woche, wie es läuft“, sagt der Co-Inhaber. Er glaube aber nicht, dass sich der kostenpflichtige Parkplatz auf sein Geschäft auswirken wird.

Zahlreiche Kundinnen und Kunden besuchen den Flohmarkt in Bochum regelmäßig

Viele Kundinnen und Kunden gehen an diesem sonnigen Morgen am Kemnader See spazieren, bleiben immer wieder an den Verkaufsständen stehen. Sie stöbern zwischen Spielsachen, Büchern, Kleidung und Schmuck und kommen mit den Händlern ins Gespräch.

Eine Kundin, die den Markt regelmäßig besucht, werde trotz der Parkkosten wiederkommen. Sie finde das zwar schade, aber vor allem wegen der Lage wolle sie den Flohmarkt auch in Zukunft besuchen: „Ich komme gerne hierher und mache immer gute Schnäppchen.“

Länger als 25 Jahre: Kinderflohmarkt in Bochum ist Kult Den Kinderflohmarkt am Kemnader See gibt es schon länger als 25 Jahre. Jeden Dienstag stehen Verkäuferinnen und Verkäufer von 6 bis 14 Uhr am Hafen Heveney und verkaufen Gebraucht- sowie Neuwaren. Eine Reservierung von Ständen vorab sei nicht möglich, heißt es auf der Internetseite des Flohmarkts. Die Vergabe findet am Morgen des Flohmarkttages ab sechs Uhr statt. Weitere Informationen über den Flohmarkt, zu Termine und für Verkäufer finden Interessierte unter http://www.cts-märkte.de/Startseite/

