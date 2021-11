Kellerbrand in Wattenscheid: Feuerwehr lobt die Anwohner

Wattenscheid-Leithe. Für ihr ruhiges Verhalten hat die Feuerwehr Bochum Anwohner in Wattenscheid gelobt. Sie hatten bei einem Kellerbrand an Fenster ausgeharrt.

Nach einem Kellerbrand in Wattenscheid-Leithe lobt die Feuerwehr Bochum die Anwohnerinnen und Anwohner des betroffenen Mehrfamilienhauses an der Lohrheidestraße für ihr besonnenes Verhalten. In der Nacht zu Mittwoch war dort in der Waschküche im Keller ein Feuer ausgebrochen, heißt es von der Feuerwehr, die um 2.15 Uhr alarmiert wurde.

Als die Rettungskräfte eintrafen, waren noch alle Anwohner in ihren Wohnungen. Es habe im ganzen Gebäude nach Feuer gerochen, das Treppenhaus sei leicht verraucht gewesen. „Da sich aber auch alle Bewohner ruhig und gelassen an den Fenstern oder auf den Balkonen befanden, entschied sich die Einsatzleitung dazu, sie auch dort zu belassen und von außen zu betreuen“, so die Feuerwehr.

Während ein Trupp mit Atemschutz das Feuer bekämpfte, überwachte ein weiterer Atemschutztrupp, dass kein Anwohner sein Wohnung doch noch durch das verrauchte Treppenhaus verlässt. Als der Brand gelöscht und das Treppenhaus gelüftet war, untersuchte der Rettungsdienst alle Anwohner. „Zu einem Kind und seinem Vater wurde der eingesetzte Notarzt mit hinzugezogen“, so heißt es. Niemand musste ins Krankenhaus.

Der Einsatz mit 47 Feuerwehrleuten war um 4.15 Uhr beendet. Die Feuerwehr lobt die Anwohner: „Es soll am Ende nicht unerwähnt bleiben, dass alle Hausbewohner mit ihrem besonnenen Verhalten dazu beigetragen haben, dass der Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ohne jegliche Komplikationen durchgeführt werden konnte.“

