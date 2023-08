Kellerbrand in Bochum-Stiepel: Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr Bochum war am Mittwoch in Bochum-Stiepel im Einsatz.

Bochum. In einem Mehrfamilienhaus in Bochum-Stiepel hat am Mittwoch eine Gastherme gebrannt. Aus dem Haus drang Qualm, die Feuerwehr war im Einsatz.

In einem Mehrfamilienhaus in Bochum-Stiepel ist es am Montagnachmittag (21. August) zu einem Gasthermenbrand im Untergeschoss gekommen. Das teilt die Feuerwehr mit.

Um 15.33 Uhr ging ein Anruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, der den Brand meldete. Als der zuständige Löschzug der Feuer- und Rettungswache 2 an der Einsatzstelle eintraf, drang dichter Rauch aus einem Kellerfenster und dem Schornstein. Die Bewohner des Hauses an der Straße Im Haarmannsbusch hatten sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand, so die Feuerwehr weiter.

Kellerbrand in Bochum-Stiepel: Polizei ermittelt zur Brandursache

Der Brand konnte demnach schnell gelöscht werden, der Eigentümer hatte vor Eintreffen der Feuerwehr bereits die Gasversorgung abgesperrt. Eine Ausbreitung konnte verhindert werden. Die Stadtwerke Bochum sicherten die Gasversorgung des Hauses und ein Bezirksschornsteinfeger kontrollierte die Abgaswegeführung.

Der Einsatz der Feuerwehr war um 16.50 Uhr beendet. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

