Die Feuerwehr Bochum ist am Montagabend zu einem Kellerbrand ausgerückt. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses brachten sich selbst in Sicherheit.

Feuer Kellerbrand in Bochum: Bewohner bringen sich in Sicherheit

In Bochum hat am späten Montagabend ein Keller eines Mehrfamilienhauses an der Alten Wittener Straße gebrannt. Wie die Bochumer Feuerwehr mitteilt, hatten die Bewohner schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude selbstständig verlassen.

Brand in Bochum: Ursache noch unklar

Nach dem Abschluss der Löschmaßnahmen wurde der Kellerbereich mit Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit und die Einsatzstelle dem Hauseigentümer übergeben. Die Brandursache ist noch unklar. (ck)

