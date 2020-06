Kellerbrand: Feuerwehr Bochum setzt Wärmebildkamera ein

Um 7.28 Uhr geht der Alarm bei der Feuerwehr Bochum ein; In der Straße Girondelle in Bochum-Wiemelhausen steht ein Keller in Flammen. Verletzt wird bei dem Brand niemand.

Um 7.28 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr Bochum ein. Löschfahrzeuge der Innenstadtwache, der Hauptfeuerwache sowie die Löscheinheit Querenburg der Freiwilligen Feuerwehr fuhren daraufhin zu dem Mehrfamilienhaus, in dessen Kellerbereich „Unrat“ in Flammen stand. Laut eigenen Angaben bekämpften die Feuerwehrkräfte den Brand mit einem Strahlrohr durch den hinteren Kellerzugang und setzten eine Wärmebildkamera ein, um die Brandstelle zu lokalisieren.

Bei dem Brand wurde laut Feuerwehr niemand verletzt. Nach dem Ende der Löscharbeiten setzten die Einsatzkräfte Hochleistungslüfter ein, um den Keller rauchfrei zu machen. Um neun Uhr sei der Einsatz beendet gewesen. „Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben, diese wird auch die Brandursachenermittlung durchführen“, teilt die Feuerwehr mit.

