Kein „Tainted Love“ in Bochum: Soft Cell sagen Konzert ab

Bochum. Kein „Tainted Love“ im Ruhrcongress: Das Konzert von Soft Cell im April ist abgesagt. Der Bochumer Veranstalter hat aber noch einiges zu bieten.

Es sollte einer der Live-Höhepunkte 2023 in Bochum werden. Doch das Konzert der 80er-Stars „Soft Cell“ im Ruhrcongress ist abgesagt.

Der Bochumer Veranstalter Lars Berndt holt das Syntiepop-Duo („Tainted Love“) nach Deutschland. Am 21. April sollten Marc Almond und David Ball auf ihrer „Non-Stop Erotic Cabaret“-Tour am Stadionring Station machen. „Terminprobleme“ werden von der Band nun als Grund für die Absage genannt.

Karten (sie kosteten ab 80 Euro) können dort abgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Der für den 22. April im Berliner Tempodrom angekündigte „Soft Cell“-Auftritt finde in jedem Fall statt, betont Lars Berndt.

Bochumer Agentur präsentiert weitere Konzerte

Seine Agentur präsentiert 2023 in Bochum weitere Konzerte: im Ruhrcongress am 17. März die britische Folkrock-Band „The Waterboys“ und am 5. Mai die Schwermetaller „Halloween“ und „Hammerfall“; in der Zeche „Krokus“ am 2. Mai, die 80er-Hitparadenstürmer Fancy am 13. Mai und Kim Wilde am 5. November sowie „The Tubes“ am 14. Juli; erstmals im Starlight-Express-Theater Nik Kershaw am 8. Mai; „Real Life“ am 1. November im Riff.

Infos und Karten auf lb-events.de

