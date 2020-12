Kein Hotel zum Fest – Warum Oma und Opa daheim bleiben

Viele Familien können Weihnachten in diesem Corona-Jahr nicht zusammen feiern (hier ein Symbolbild). Das Hotel-Verbot in NRW steht in der Kritik.

Bochum. Zum ersten Mal können Großeltern Weihnachten nicht mit ihrer Familie in Bochum feiern. Sie prangern das Verbot privater Hotel-Übernachtungen an.

Zu Weihnachten habe sie in diesem Jahr nur einen Wunsch, sagt die siebenjährige Carolin: „Dass Oma und Opa zu uns kommen.“ Daraus wird nichts. Christa App (77) und ihr Mann Norbert (78) bleiben zum Fest daheim in Baden-Württemberg. Zum ersten Mal feiere die Familie nicht gemeinsam in Bochum, sagt Christa App. Dafür verantwortlich macht sie die „unsinnigen Corona-Regeln“ für Hotels in Nordrhein-Westfalen. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) stimmt ihr zu.

Seit acht Jahren leben Christa und Norbert App im 7000-Einwohner-Ort Renchen zwischen Baden-Baden und Offenburg. Zu Heiligabend geht’s zurück in die alte Heimat, zurück zum Sohn, der mit seiner Frau und Töchterchen Carolin in Stiepel wohnt. So war es in all den Jahren. So hätte es sich die Familie auch in diesem Jahr gewünscht. „Wir wären fünf Personen aus zwei Haushalten. Alles den Vorschriften entsprechend“, betont Christa App.

Corona in Bochum: Für drei Tage ist es zu eng

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung in NRW besagt aber auch: Hotels dürfen im Lockdown nur Geschäftskunden beherbergen. „Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken sind untersagt.“ Das durchkreuzt die Pläne der Senioren. „Bei unserem Sohn zu Hause ist es für drei Tage zu eng für uns fünf. Wir wollen und sollen gerade jetzt ja nicht ständig aufeinander hocken. Deshalb wollten wir wie immer ein Hotelzimmer nehmen“, schildern die Ex-Bochumer.

Doch: Was bei den Apps in Baden-Württemberg erlaubt ist, ist bei den Apps in Bochum verboten. „Bei uns hat die Landesregierung private Hotelübernachtungen für Familienbesuche über die Weihnachtstage ermöglicht“, sagt Christa App. Tourismusminister Guido Wolf (CDU) hebt die Vorteile hervor: „Aus meiner Sicht sind separate Übernachtungen in Hotels sicherer als Übernachtungen mit mehreren Personen in möglicherweise beengten Räumlichkeiten.“

Öffnung nur für Geschäftsreisende

Christa App mag nicht wahrhaben, dass dies – wie anfangs von der Politik angekündigt – nicht auch für Nordrhein-Westfalen gelten soll. Bei der Bundes- und Landesregierung rief sie an, wollte „Frau Merkel“ und „Herrn Laschet“ sprechen, besser: zur Rede stellen. Parole: Rettet unser Weihnachtsfest in Bochum! „Aber ich wurde überall abgewimmelt.“

Probleme auch bei Beerdigungen Das Verbot privater Hotelübernachtungen hat nicht nur Folgen an Weihnachten. „Auch bei Bestattungen geraten dadurch viele Menschen in Not“, berichtet Dehoga-Sprecher Thorsten Hellwig. „Uns erreichen Anrufe von verzweifelten Menschen aus ganz Deutschland, die einen nahen Angehörigen verloren haben und zur Beerdigung nach Nordrhein-Westfalen kommen möchten“, so Hellwig. Doch anders als in Hessen und Baden-Württemberg gelte in NRW auch in Not- und Trauerfällen das Hotel-Verbot. „Dafür haben wir kein Verständnis“, sagt Hellwig und mutmaßt: „Natürlich werden sich die Menschen auf den Weg machen und sich irgendwo, irgendwie eine private Bleibe suchen.“

Dabei hätte sie in Bochum ein Quartier. Ihr Stammhotel Mercure hat zwar geschlossen. „Aber das Ibis in der Innenstadt hat über die Festtage geöffnet – jedoch nur für Geschäftsreisende, wie mir eine Mitarbeiterin mit größtem Bedauern sagte. Als ich fragte, ob Geschäftsleute über Weihnachten kommen, meinte sie: Natürlich nicht. Das heißt: Ein ganzes Hotel steht leer, bietet Raum und Abstand, während Familien zusammengepfercht Weihnachten feiern.“

Branchenverband erkennt Ungleichbehandlung

Eine Ungleichbehandlung erkennt auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. NRW-Sprecher Thorsten Hellwig begrüßt, dass die Hotels in Baden-Württemberg zu Weihnachten für Familienangehörige geöffnet bleiben. „Solche Regelungen würden uns in Nordrhein-Westfalen auch gut zu Gesicht stehen“ – unabhängig davon, ob Hotelbetreiber davon Gebrauch machen. Erst in dieser Woche hatte das Statistische Landesamt für die Hotellerie in Bochum 2020 einen Gäste-Rückgang von bisher mehr als 55 Prozent gemeldet.

Großeltern bleiben zu Hause

Christa und Norbert App haben sich entschieden. Zwar hat ihr Sohn angeboten, das Schlafzimmer zu räumen und mit seiner Frau samt Matratze für die Festtage ins Kinderzimmer zu ziehen. „Aber das wollen wir nicht. Und eine Anreise nur für einen Tag ist uns zu strapaziös. Wir bleiben zu Hause, auch wenn uns das Herz blutet und wir alle sehr traurig sind.“

Ganz besonders Enkelin Carolin.

