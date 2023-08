Kürzlich vor dem Musikforum in Bochum: Streifen, auf dem nur kurz gehalten werden darf, ist zugeparkt. Davor verläuft ein Radweg. Das Park-und Halteverbotsschild rechts steht nur temporär dort wegen des Halbmarathons.

Bochum-Innenstadt. Mal kurz vorm Musikforum in Bochum halten, um Konzertbesucher rauszulassen? Gar nicht so einfach, weil oft alles zugeparkt ist, wird kritisiert.

In die Freude über die neue Spielzeit der Bochumer Symphoniker mischt sich offenbar auch ein wenig Ärger. Lothar Gräfingholt berichtet, dass es aufgrund von Falschparkern schwierig sei, ältere und weniger mobile Konzertbesucher vor dem Musikforum an der Viktoriastraße herauszulassen, damit ihr Weg nicht ganz so lang ist.

Kein Halten vorm Musikforum möglich: Das sagt die Stadt Bochum

„Eine vielversprechende Saison liegt vor uns“, freut sich Lokalpolitiker Gräfingholt, über Jahrzehnte eine wichtige Stimme der CDU im Stadtrat und im Kulturausschuss in Bochum. „Leider hat sich durch die neue Straßenführung der Viktoriastraße ein Problem für viele ältere Konzertbesucher ergeben. Obwohl auf dem Randstreifen vor dem Musikforum das Parken verboten ist, war dieser zum gestrigen Konzert komplett zugeparkt“, schreibt er nach einem Konzertbesuch. „Weil unmittelbar daneben der neue Radweg verläuft, der für Autofahrer, wie ich gelernt habe, tabu ist, fehlt für die Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, die schlecht zu Fuß sind, eine direkte Möglichkeit zum Ein- und Aussteigen.

Das Musikforum an der Viktoriastraße in Bochum. Kritisiert wird der zugeparkte Haltestreifen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Hier sei die Stadtverwaltung gefordert, möglichst umgehend eine gute Lösung zu schaffen und durchzusetzen, findet Gräfingholt und macht selbst einen Vorschlag: „Gegebenenfalls könnte ein zusätzliches Schild wie vor einem Hotel am Westring ‘Nur Anfahrt gestattet’ eine erste Lösung sein.“

Der Stadt Bochum sei es ein wichtiges Anliegen, dass mobilitätseingeschränkte Bürgerinnen und Bürger problemlos an Veranstaltungen im Musikforum teilnehmen können, heißt es auf WAZ-Anfrage aus dem Rathaus. „Durch die Aufteilung der Verkehrsflächen in Seitenstreifen und Radweg wurde für alle Verkehrsbeteiligten eine gute Lösung gefunden“, ist die Verwaltung überzeugt. Vor dem Musikforum gebe es eine Haltezone. Aus dem Verkehrszeichen „eingeschränktes Halteverbot“ sei diese ersichtlich. „Diese ist dafür da, dass mobilitätseingeschränkte Besucherinnen und Besucher gut ein- und aussteigen können. Auf dieser Fläche darf nur kurz gehalten, aber nicht geparkt werden“, stellt die Verwaltung noch einmal klar.

Die Parksituation rund um das Musikforum werde durch die städtische Verkehrsüberwachung kontrolliert. Verstöße würden angezeigt und durch die Bußgeldstelle geahndet. „Die Situation wird weiterhin beobachtet.“ Darüber hinaus weist die Stadt auf weitere Haltemöglichkeiten auf den Straßen rund um das Musikforum hin, zum Beispiel an der Humboldtstraße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum