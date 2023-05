Bochum. Er hat keinen Führerschein, war betrunken und wollte nach einem Unfall einfach abhauen: Dann nahm die Polizei Bochum einen 30-Jährigen fest.

Diese gefährliche Fahrt endete glücklicherweise, noch ehe sie richtig begann: Ein betrunkener 30-Jähriger hat am Freitagabend in Bochum-Dahlhausen versucht, mit einem Auto auszuparken und wegzufahren. Dabei beschädigte er laut Polizei mehrere Wagen und versuchte anschließend zu türmen – vergeblich.

Zeugen hätten gemeldet, dass der Mann an der Parklücke an der Straße Am Pumpwerk erst beim Zurücksetzen den hinter ihm parkenden Pkw, anschließend das vor ihm stehende Auto gerammt habe. „Der Fahrer sei dann mit einer Bierflasche in der Hand ausgestiegen, über eine Mauer geklettert und weggelaufen“, heißt es weiter im Polizeibericht.

Bochum: Erster Alkoholtest ergibt Wert von 3,2 Promille

Polizisten hätten den 30-Jährigen auf einem Garagenhof entdeckt, wo er sich in einem Gebüsch versteckt habe. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Einen Führerschein hat der Mann nicht. Den Wagen, mit der er losfahren wollte, habe er sich von einem Bekannten geliehen, hieß es.

Weil der Beschuldigte, ein Rumäne, keinen festen Wohnsitz in Deutschland habe und keine Sicherheitsleistung bezahlen konnte, sei er vorläufig festgenommen worden.

