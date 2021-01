Kaufland übernimmt ab Februar den Real-Markt Wattenscheid

Bochum-Wattenscheid. Zum 1. Februar übernimmt Kaufland den Real-Markt in Bochum-Wattenscheid an der Ottostraße. Das teilt Kaufland mit. Der Markt wird umgebaut.

Das erklärte am Montag Kaufland-Pressesprecherin Andrea Kübler. "Dadurch erhalten die rund 140 Real-Mitarbeiter eine neue berufliche Perspektive. Gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen von Real wird Kaufland den Markt erfolgreich weiter betreiben." Für die Kunden bleibe er als Nahversorger für Lebensmittel und alles für den täglichen Bedarf erhalten.

Kartellamt gab grünes Licht

Das Bundeskartellamt hatte am 22. Dezember 2020 grünes Licht für die Übernahme von 92 Real-Märkten durch Kaufland gegeben, darunter der Standort Wattenscheid. Metro hatte im Frühjahr 2020 die Real-Märkte an den Investor SCP verkauft.

Markt zwei Tage geschlossen

Am Montag und Dienstag, 1./2. Februar, bleibt laut Kaufland der Markt an der Ottostraße in Wattenscheid geschlossen. An diesen beiden Tagen wird er mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung wird umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme werden ausgetauscht. "Bereits am Mittwoch, 3. Februar können die Kunden bei Kaufland in der Ottostraße einkaufen", so das Unternehmen, das wie Lidl zur Schwarz-Gruppe gehört.

Umbaumaßnahmen geplant

In den folgenden Wochen werde der Markt entsprechend dem Kaufland-Konzept umgebaut und modernisiert. Die Maßnahmen werden bei laufendem Betrieb durchgeführt, "so dass die Kunden auch während dieser Zeit wie gewohnt einkaufen können".

Betriebsratsvorsitzende Sylvia Feldmann hofft nun, dass die rund 140 Mitarbeiter/innen am traditionsreichen Wattenscheider Standort Ottostraße rasch über Einzelheiten informiert werden, "um schnell Klarheit zubekommen, wie es hier konkret weitergeht".

Bundesweit betreibt Kaufland über 670 Märkte und beschäftigt über 72.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm bietet ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liege der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Ergänzt wird dieses Angebot unter anderem durch Haushaltswaren, Elektroartikel, Schreib- und Spielwaren sowie durch wöchentlich und saisonal wechselnde Aktionsware.

Weitere Real-Märkte in Bochum

Die Zukunft der beiden anderen Real-Märkte in Bochum (Hannibalcenter und Langendreer) ist noch nicht abschließend geklärt. Den Standort Langendreer wird wohl Edeka übernehmen, das scheint ziemlich sicher, aber es gibt noch keinen Zeitplan, da erst noch das Kartellamt entscheiden muss; das wird im Februar erwartet.

