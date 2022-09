Katzenstreu im Motor: Polizei stoppt Reisebus mit Schülern

Die Polizei hat in Bochum einen Reisebus mit Schülern kontrolliert.

Bochum. Die Polizei hat einen Bus kontrolliert, der Kinder der Schiller-Schule ins Sauerland fahren sollte. Im Motorraum war ölverschmiertes Katzenstreu.

Bei der Kontrolle eines Reisebusses für Schülerinnen und Schüler der Bochumer Schiller-Schule haben Polizisten eine überraschende Entdeckung gemacht. Wie die Polizei mitteilt, war der gesamte Einlegeboden im Motorraum des Busses mit Katzenstreu bedeckt. Dieses sei schwarz eingefärbt und ölverschmiert gewesen.

Polizei stoppt Reisebus in Bochum. Der Grund: Katzenstreu im Motorraum. Foto: Polizei Bochum

Der Grund: „Erhebliche Undichtigkeiten am Motor“, auch an der Druckluftbremse habe es Undichtigkeiten gegeben. Das hätte nach Einschätzung der Polizei erhebliche Konsequenzen haben können: Bei einer längeren Fahrt hätten das zu einer Überhitzung des Bremssystems führen können, so dass dann keine Bremswirkung mehr vorhanden gewesen sei. Die Weiterfahrt mit dem Reisebus wurde verboten.

Die Schülerinnen und Schüler der Schiller-Schule kamen mit einem Ersatzbus ins Sauerland. Auf den Busunternehmer kommt eine Anzeige zu. Bei acht weiteren Kontrollen in Bochum und der Nachbarstadt Witten hatte es am Montag keine Auffälligkeiten gegeben.

