Kathy Kelly & Jay Alexander im Februar in Bochum zu Gast

Das beliebte Gesangs-Duo Kathy Kelly & Jay Alexander gastiert am 5. Februar 2002 in der Christuskirche in Bochum.

Bochum. Zwei starke Stimmen: Kathy Kelly und Jay Alexander präsentieren in der Christuskirche in Bochum ihr neues Live-Programm.

Kathy Kelly & Jay Alexander kommen nach Bochum: In ihrem Live-Programm präsentieren die beiden Künstler am Samstag, 5. Februar 2022, um 19.30 Uhr in der Christuskirche (Innenstadt) die Songs ihres aktuellen Albums „Unter einem Himmel/Just one sky“.

Der Tenor Jay Alexander und die Sängerin Kathy Kelly, ehemaliges Mitglied der „The Kelly Family“-Band, stehen für ein breitgefächertes musikalisches Spektrum, das von Welterfolgen, über klassisch instrumentierte Songs bis hin zu hymnenhaften Werken reicht. „Jedes Lied ist ein Gebet“ und „Amazing Grace“ sind zwei ihrer beliebtesten Songs, die sich auch auf dem neuen Album finden.

Tickets (ab 41,90 Euro) unter www.christuskirche-bochum.de

