Katalysatoren gestohlen: Kripo Bochum fahndet jetzt mit Foto

Bochum. Die Kripo Bochum sucht jetzt mit einem Foto nach einem Einbrecher. Er soll mit Komplizen Katalysatoren im Wert von 20.000 Euro erbeutet haben.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Einbrecher.

Wer kennt diesen Mann? fragt die Kripo Bochum. Foto: Polizei Bochum

Zwischen dem 4. und 7. Dezember 2019 hatte es in verschiedenen Werkstätten an der Daimlerstraße / Dieselstraße in Bochum-Gerthe verschiedene Einbrüche gegeben. Mehrere Tatverdächtige drangen in die Räumlichkeiten ein und erbeuteten dort gelagerte gebrauchte Katalysatoren in einem Gesamtwert von etwa 20.000 Euro.

Amtsgericht Bochum gab das Foto jetzt frei

Bei der Tat konnte ein Mann gefilmt werden. Mit einem richterlichen Beschluss ist nun dieses Foto zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Hinweise ans Kriminalkommissariat in Langendreer unter 0234/909-8205 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441.