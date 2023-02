Bochum: Die Spitze des Karnevalszugs in Wattenscheid. Viele Wägen sind in diesem Jahr wieder mit dabei.

Karneval Karneval in Wattenscheid: Viele Familien mit Kindern vor Ort

Wattenscheid. Der Karnevalszug in Wattenscheid rollt durch die Straßen. Nach fünf Jahren Pause freuen sich die Menschen über den Zug. Wir berichten live.

Wattsche Helau! Bis zu 80.000 Närrinnen und Narren werden beim großen Karnevalsumzug in Wattenscheid am Sonntag, 19. Februar, erwartet. Der Umzug ist gegen 14 Uhr an der Günnigfelder Straße gestartet und soll gegen 16 Uhr beendet sein. Wir berichten live vom Umzug mit seinen rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Wattenscheid Karnevalsumzug – das Wichtigste in Kürze

Der Karnevalsumzug in Wattenscheid am Sonntag, 19. Februar, ist um 14 Uhr an der Günnigfelder Straße gestartet. Wegen des Umzuges sind zahlreiche Straßen gesperrt, es gibt Parkverbote.

Wir berichten live vom Umzug durch Wattenscheid

15 Uhr: Zur Halbzeit des Karnevalszugs in Wattenscheid ist die Freude ungebrochen. Stück für Stück bewegt sich der Tross durch die abgesperrten Straßen, die von verkleideten Menschen gesäumt sind. Gerade viele Kinder sind zum ersten Mal beim Zug in Wattenscheid. Die lange Corona-Pause hat die Vorfreude auf Kamelle nur weiter ansteigen lassen.

14:40 Uhr: Das DRK ist mit etwa 60 Einsatzkräften im Einsatz, aus Bochum, Lüdenscheid und Schwelm. Bisher gebe es keine besonderen Vorkommnisse, so Wattenscheids DRK-Präsident Thorsten Junker. Dem kann sich die Polizei Bochum nur anschließen. Die Lage ist ruhig und die Menschen feiern den Karnevalsumzug, trotz wechselhaften Wetters. Mit dabei sind viele Familien mit Kindern.

14:20 Uhr: Franz Seidl, Präsident des Festausschusses, teilt auf der Bühne vor dem Rathaus mit: „Der Umzug ist pünktlich um 14 Uhr gestartet.“

Als Polizistin, Pilotin und Rotkäppchen verkleidet und mit bepacktem Bollerwagen eingedeckt, warten Yvonne (25), Debbie (26) und Jasmin (26) aus Günnigfeld Foto: Carolin Rau

„Ich bin auf jeden Fall Karnevalsfan“, sagt Yvonne. Beim Umzug in Wattenscheid waren die drei Freundinnen in der Vergangenheit schon häufiger.

Sofia (7), Oli (9), Vater David (42) und Mutter Sylvia auf dem Karnevalzug in Wattenscheid Foto: Carolin Rau

Sofia (7) und Oli (9) sind in diesem Jahr das erste Mal überhaupt bei einem Karnevalsumzug. Als Schmetterling und Katze warten sie am Rande der Strecke. Die Familie ist aus Dortmund nach Wattenscheid gekommen. „Ich bin aber ursprünglich Bochumer“, sagt David (42). Für die Kamelle haben die Vier, mit dabei ist auch Mutter Sylvia, extra eine Tasche mitgenommen.

14 Uhr: Jetzt ist es soweit, der Karnevalszug ist gestartet und die Wägen setzen sich in Bewegung. Mittlerweile hat sich der Bereich rund um den Zug mit vielen Menschen gefüllt. Verkleidete Menschen allen Alters soweit das Auge reicht. Alle freuen sich auf den Karnevalszug, erst recht nach der langen Pause.

Während es zwischenzeitlich trocken war, kommen kurz vor Beginn des Umzugs doch wieder ein paar Regentropfen vom Himmel. Der guten Laune bei vielen Kindern und Erwachsenen tut das keinen Abbruch

13:45 Uhr: Noch eine knappe Viertelstunde bis der Karnevalszug durch die Straßen Wattenscheids rollt. Die Spannung steigt von Minute zu Minute. Von der Hüller Straße, Steinhausstraße und Kruppstraße aus, stellen sich die Wägen für den Zug auf. Über die Günnigfelder Straße bis zur Bochumer Straße zieht der Zug dann von 14-16 Uhr durch Wattenscheid.

13:20 Uhr: Noch knapp 40 Minuten bis zum offiziellen Auftakt des Karnevalszugs. Immer mehr Menschen strömen nach Wattenscheid um zusammen zu feiern und sich die vielen aufbereiteten Wägen anzuschauen. Damit am Ende auch alles friedlich und ohne große Schäden abläuft, sind die Straßen in denen der Zug verläuft abgesperrt. Sowohl Polizei als auch DRK und Co. sind vor Ort.

13 Uhr: Nach und nach gehen die Vorbereitungen für den großen Karnevalsumzug in Wattenscheid voran. Alle Beteiligten begeben sich langsam in die Aufstellungen und warten gespannt auf den Start des Zugs. Es liegt eine große Vorfreude in der Luft.

Nach fünf Jahren Pause, haben die Menschen spürbar etwas nachzuholen und sind dafür zahlreich nach Wattenscheid gekommen. Die große Unbekannte des heutigen Sonntags: Das Wetter. Es ist zwar grau, aber noch trocken. Glück mit dem Wetter hatten in der Vergangenheit vor allem die Gänsereiter.

