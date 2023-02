Karneval Karneval in Bochum-Linden: Straßensperrungen an Rosenmontag

Bochum-Linden. An Karneval kommt es vor und während des Rosenmontagszuges durch Bochum-Linden zu Straßensperrungen. Worauf sich die Anwohner einstellen müssen.

Der Rosenmontagszug durch Bochum-Linden, der planmäßig um 14.11 Uhr starten soll, führt am 20. Februar zu Straßensperrungen im Stadtteil. Wegen der Zugaufstellung im Bereich der Lindener Straße zwischen der Welperstraße und Hattinger Straße sowie der Zugstrecke über die Hattinger Straße, Ecke Lindener Straße bis zum Wilhelm Hopmann Platz kommt es in der Zeit von acht bis 19 Uhr zu Beeinträchtigungen sowohl im Straßen-, als auch im öffentlichen Nahverkehr, teilt die Werbegemeinschaft Linden mit. Zudem herrscht zwischen zehn und 19 Uhr auf der gesamten Umzugsstrecke Parkverbot.

An Rosenmontag werden in Bochum-Linden mehrere Straßen gesperrt. Foto: Anda Sinn / funkegrafik nrw

Durch ein umfangreiches Sicherheitskonzept werde ab acht Uhr damit begonnen die Zufahrtsstraßen zur Hattinger Straße zu sperren. Betroffen sind dadurch die Straßen Am Röderschacht, Am Feldbrand, Am Holzwege, Hasenwinkeler Straße, Hilligenstraße, Nehringskamp, Nöckerstraße sowie die Keilstraße. Zusätzlich ist die Lindener Straße zwischen Welperstraße und Hattinger Straße ab acht Uhr gesperrt. Dort gilt ein absolutes Halteverbot.

Beeinträchtigung des öffentlichen Nahverkehrs – Schienenersatzverkehr eingerichtet

Ab zwölf Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr wird auch die Hattinger Straße zwischen Wuppertaler Straße und Steiniger Straße/Lindener Straße für den Straßen- und öffentlichen Nahverkehr in beide Richtungen gesperrt. Umleitungen sowie ein Schienenersatzverkehr sind laut Veranstalter eingerichtet.

Die Baustelle am Kesterkamp wird wie berichtet am Veranstaltungstag zurückgebaut. Die Straße wird in beide Richtungen befahrbar sein. Die Einbahnregelungen des Nehringskamp und der Steiniger Straße werden während dieser Zeit ebenfalls aufgehoben. Auch das Parkverbot am Südbad gilt für diesen Zeitraum nicht.

