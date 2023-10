Karneval in Bochum: Das ist der närrische Fahrplan 2023/24

Bochum. Die Jecken sind startklar: Die Karnevalssession 2023/24 in Bochum hält ein neues Stadtprinzenpaar bereit. Und: Für Kinder gibt’s eine Premiere.

Der Tod des langjährigen Präsidenten Bernd Lohof hat den Bochumer Karneval tief getroffen. Die Vorbereitungen für die neue Session laufen dennoch auf Hochtouren. Auch in Erinnerung an ihren Mann wolle man Frohsinn und Zuversicht verbreiten, betont Petra Lohof, Geschäftsführerin des Festausschusses Bochumer Karneval.

Neue Session wird am 11. November in Linden eröffnet

Die ersten Termine des närrischen Fahrplans stehen fest. Am Samstag, 11. November, wird die fünfte Jahreszeit um 19.11 Uhr bei freiem Eintritt mit Tanz und Musik im Haus Linden (Hattinger Straße 814) eingeläutet.

Höhepunkt ist die Inthronisierung des Prinzenpaares Jean-Pascal Lohof und Julia Klimczok. Adjutanten sind Jan und Kim Papenheim, Simon Weiherich und Nicki Fischer. „Eine hoch engagierte und junge Truppe“, schwärmt Petra Lohof. Ein Stadtprinzenpaar hatte es in Bochum zuletzt 2010/11 mit Anke I. und Jürgen I. gegeben. Danach waren stets Dreigestirne in Amt und Würden.

Jann Dickhut wird der erste Bochumer Kinderprinz. Foto: FBK Bochum

Jann aus Wattenscheid wird der erste Bochumer Kinderprinz

Auch eine Premiere steht ins Haus: Erstmals wird in Bochum ein Kinderprinz das Zepter schwingen. Jann Dickhut schlüpft samt Kostüm in die Prinzen-Rolle. Der Neunjährige besucht die Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule in Wattenscheid-Eppendorf und kennt den Karneval schon in jungen Jahren bestens: Sowohl sein Vater Tim als auch sein Opa Herbert Czerwinsky sind im erweiterten Vorstand des Festausschusses aktiv.

Im Januar 2024 wird Jann I. zahlreiche Mitregenten treffen. In der Stadtwerke-Lounge des Vonovia Ruhrstadions richtet der Bund Ruhr-Karneval (BRK) sein Kinderprinzentreffen aus. Das liegt nahe: Stadtprinz Jean-Pascal Lohof ist Präsident der BRK-Jugend.

Vorsitz im Festausschuss bleibt bis 2024 vakant

Eine Gala im Ruhrcongress wie zuletzt im Januar, damals mit Stargast Marita Köllner, werde es 2024 nicht geben, teilt Petra Lohof mit. Fest eingeplant seien hingegen der Seniorenkarneval im Ruhrcongress, das närrische Biwak am Karnevalssamstag in der Innenstadt sowie der Rathaus-Sturm am Rosenmontag, 12. Februar. Von dort soll es wie gewohnt zum Umzug nach Linden gehen.

Unverändert bleibt vorerst der Festausschuss. Die Nachfolge von Bernd Lohof steht erst bei den nächsten regulären Wahlen 2024 auf der Tagesordnung. Vize Thomas Bausen, Geschäftsführerin Petra Lohof, Schatzmeister Werner Lerch und Organisationsleiter Herbert Czerwinsky führen die Vorstandsarbeit bis dahin fort.

Infos: karneval-bochum.de

