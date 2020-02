Karneval der Waldorfschüler – Fotos vom Umzug in Langendreer

33 / 33

Rund 450 Schülerinnen und Schüler sind kostümiert dabei

Zahlreiche phantasievoll kostümierte Kinder, aber auch einige Erwachsene, zumeist Lehrer oder Eltern, versammeln sich auf dem Schulhof am 21. Februar 2020 beim Karnevalsumzug der Waldorfschule an der Hauptstraße in Bochum-Langendreer. Insgesamt nehmen rund 450 Schülerinnen und Schüler an der Karnevalsgaudi teil. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

