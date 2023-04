Karfreitag: Wochenmärkte in Bochum werden vorverlegt

Ostern: An Karfreitag bleiben die Wochenmärkte in Bochum geschlossen. Erst an Karsamstag geht es dort weiter.

Bochum. An Karfreitag bleibt das Treiben auf den Bochumer Wochenmärkten aus. Sie werden vorverlegt. Auch bei den Donnerstagsmärkten gibt es eine Änderung.

An den Osterfeiertagen kommen Veränderungen auf Besucher der Bochumer Wochenmärkte zu. An Karfreitag gibt es wegen des Feiertags kein frisches Obst und Gemüse an den Ständen zu kaufen.

Wie die Stadt mitteilt, bleiben die Wochenmärkte an Karfreitag (7. April) geschlossen. Stattdessen werden die Wochenmärkte auf Gründonnerstag (6. April), also um einen Tag nach vorne verlegt. Betroffen sind davon diese Märkte:

auf dem Friemannplatz in Altenbochum

am Pfarrer-Halbe-Platz in Weitmar-Mark

am Dr. Ruer-Platz in der Innenstadt

am Marktplatz an der Hauptstraße in Langendreer

am Alten Markt in Wattenscheid

Bochum: Eine Änderung bei den Donnerstagsmärkten

Die Donnerstagsmärkte Am Poter in Linden und an der Matthäusstraße in Weitmar-Mitte finden wie gewohnt statt. Einzige Ausnahme ist der Wochenmarkt am Bismarckplatz in Wattenscheid. Dieser fällt am Gründonnerstag aus. Bereits an Karsamstag geht es mit den Wochenmärkten wie gewohnt weiter.

