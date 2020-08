Packen beim Umzug in Bochum-Wattenscheid kräftig mit an: Rechtsanwältin Uta Jürgens-Lodde, Rechtsanwalt Jürgen Widder und Rechtsanwalt Hermann Josef Lüke (v.li.). Die neue Kanzlei ist eigenen Angaben zufolge die größte in Wattenscheid.