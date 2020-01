Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kanada-Kontakte

Unter dem Motto „Canada goes Junges Schauspielhaus“ stehen die Förderprojekte des Canada Council for the Arts in der Spielzeit 2019/2020.

Das Projekt ist Teil des Kulturprogramms von Kanadas Gastlandauftritt bei der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr.

Es wird unterstützt durch das Canada Council for the Arts und die kanadische Regierung vertreten durch die Botschaft von Kanada, Berlin.