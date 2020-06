Kampagne soll Vorteile der Hochschulstadt Bochum zeigen

Bochum. In Bochum startet ab dem 9. Juni die Kampagne „Mit Abstand“ von Univercity. Sie soll die Besonderheiten und Vorteile der Hochschulstadt zeigen.

Um die Besonderheiten und Vorteile der Hochschulstadt Bochum zu zeigen, startet am 9. Juni die Kampagne „Mit Abstand“ des Projektbüros Univercity. In der Stadt sollen dann insgesamt vier unterschiedliche Botschaften zu sehen sein. Dabei lässt es sich das Netzwerk nicht nehmen, mit einem Augenzwinkern auf die aktuellen Abstandsregeln zu verweisen.

Hochschulen prägen Bochum in hohem Maße

„Wir möchten das Bewusstsein für Bochum als Hochschulstadt stärken“, erklärt Sarah Köthur. „Da wir in diesem Jahr aufgrund der Pandemie keine gemeinsamen Veranstaltungen umsetzen können, ist die Kampagne eine tolle Möglichkeit, um zu zeigen, was die Hochschulstadt Bochum so besonders macht.“ Die Hochschulen prägten in hohem Maße das Image der Stadt. Davon profitierten Jung und Alt, Studierende, Hochschulmitarbeiter und Jobsuchende genauso wie Kultur- und Wissenschaftsinteressierte.

Um die Vorzüge der Stadt auch überregional zu transportieren, wird die Aktion von einer mehrmonatigen Online-Kampagne in den Sozialen Medien begleitet. Weitere Informationen zur Kampagne gibt es hier.

