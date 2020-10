Kamera erfasst Kennzeichen in drei Bochumer Parkhäusern

Bochum. Bei der Einfahrt in drei Bochumer Parkhäusern werden die Autokennzeichen automatisch erfasst. Weitere Häuser sollen im nächsten Jahr folgen.

Seit Donnerstag (1. Oktober) werden in Bochum bei der Einfahrt in die Parkhäuser P5 (Brückstraße), P6 (Hauptbahnhof) und P8 (Konrad-Adenauer-Platz) die Autokennzeichen digital erfasst. Damit treibt die Wirtschaftsentwicklung, der größte Parkhausbetreiber in der Stadt, ihre Digitalisierungsbestrebungen im Bereich Parken weiter voran.

Das Angebot gilt erst einmal nur für Dauerparkkunden. Die neue Technik ermöglicht es Autofahrern, in die Parkhäuser einzufahren, ohne ein Parkticket an die Schrankenanlage halten zu müssen. Während einer Testphase im Parkhaus P8 im Bermudadreieck hatte sich die Kameratechnik bewährt, so der Betreiber.

Kennzeichen werden hinterlegt

Damit das System die Kennzeichen der Autos problemlos erkennen kann, müssen diese in der Datenbank des Erfassungssystems hinterlegt werden. Dauerparkkunden geben schon bei Vertragsunterzeichnung für einen Parkplatz bis zu drei Autokennzeichen an und können nach dem Besuch des Parkhauses genauso kontaktlos ausfahren wie sie eingefahren sind.

Die moderne Kameratechnik soll noch in diesem Jahr auch im Parkhaus Stadionring in unmittelbarer Nähe zum Starlight Express und zum Ruhrcongress Bochum eingeführt werden. Hier sollen auch Kurzzeitparker in den Genuss der neuen Technik kommen. Vom kommenden Jahr an wird die Kennzeichenerkennung in weiteren Parkhäusern der Bochum Wirtschaftsentwicklung eingeführt.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++