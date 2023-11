Bochum-Laer. Ein Kalender zeigt auch 2024 wieder jeden Monat Aufnahmen aus der Luft von einem Bochumer Stadtteil. Dafür holten sich die Macher Verstärkung.

Es ist inzwischen schon Tradition, dass es einen Jahreskalender mit Luftaufnahmen von Bochum-Laer gibt. „Laer von oben“ heißt er. Für die aktuelle Ausgabe für 2024 haben die Macher Walter Wolf, Annett und Michel Gustrau Hilfe von ganz oben erhalten. Denn Hans Blossey, Luftbildfotograf der WAZ, hat drei Fotos kostenlos zur Verfügung gestellt. „Mit den Fotos von Hans Blossey hat man eine bisher unbekannte Perspektive auf unseren Stadtteil. Vor allem die Entwicklungen auf Mark 51/7 werden so viel deutlicher als mit einer Drohne. Dafür sind wir Hans Blossey sehr dankbar“, freut sich Michael Gustrau, der mit seiner Drohne die anderen Bilder aus einer Höhe von maximal 120 Metern aufnimmt.

Kalender für 2024 zeigt Bochumer Stadtteil von oben

Wie in den Jahren zuvor geht der gesamte Erlös an einen guten Zweck, nämlich an den Förderverein des Fußballvereins LFC Laer. Der Kalender ist ab sofort für 10 Euro in der Glück-Auf-Apotheke am Lahariplatz in Laer erhältlich.

